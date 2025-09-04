Cosenza Calcio, Antonio Gatto nuovo allenatore della Primavera

l’annuncio

COSENZA Antonio Gatto è il nuovo allenatore della primavera del Cosenza. Lo ha ufficializzato la società con un comunicato. L’allenatore lametino, classe 1970, torna al Cosenza dopo una stagione nella quale ha guidato, dapprima come vice e poi come primo allenatore, il Messina in Serie C. In passato per lui, oltre all’esperienza da tecnico della Vigor Lamezia, ben 5 annate in rossoblù, dal 2019 al 2024, nelle quali ha allenato le formazioni di Allievi Nazionali Under 17 e Primavera Under 19, raggiungendo anche una storica qualificazione ai playoff per approdare in Primavera 1, e collezionando anche parentesi in prima squadra al fianco di mister Zaffaroni prima e mister Occhiuzzi poi.

