Da grillina a meloniana: la nuova vita politica di Dalila Nesci, che si candida con FdI

l’annuncio

LAMEZIA TERME «Entro in Fratelli d’Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all’Italia un ruolo da protagonista. È stato un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunità politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria». Lo rende noto Dalila Nesci, già parlamentare della Repubblica e Sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale nel Governo Draghi, che annuncia la sua adesione a Fratelli d’Italia e la sua candidatura nella circoscrizione Centro (Vibo Valentia – Catanzaro – Crotone) alle prossime elezioni regionali, all’interno della coalizione di centrodestra che sostiene il presidente Roberto Occhiuto. Nesci in passato è stata parlamentare M5S per due legislature. «La politica – aggiunge la Nesci – deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perché la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza. Da parlamentare e Sottosegretario di Stato ho portato risorse reali, come con il CIS Calabria – Svelare Bellezza, dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda». «La mia è una scelta di maturità e responsabilità. Con Giorgia Meloni al Governo, con Wanda Ferro in Calabria e con una comunità di dirigenti e militanti appassionati, ho trovato un partito che unisce esperienza e rinnovamento, capace di garantire interlocutori seri, credibili e vicini agli amministratori locali. Una Calabria diversa è possibile, una Calabria che ingrani una marcia in più con Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni e con Occhiuto Presidente. Io – conclude Dalila Nesci – mi rimetto a disposizione della mia terra con lo stesso spirito che ha guidato finora il mio percorso: serietà, onestà e servizio».

