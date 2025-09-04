Le Terme Luigiane ospitano “Letture al Parco… incontri di fine estate”

l’evento

COSENZA Dal 5 settembre nella Tensostruttura del complesso termale alle Terme Luigiane di Acquappesa-Guardia Piemontese prenderà il via la manifestazione “Letture al Parco… incontri di fine estate”. Ad organizzarla la Pro Loco Intavolata “T. Russo” APS – UNPLI Acquappesa, che in un comunicato stampa spiega: “Una proposta culturale che da subito è riuscita a raccogliere importanti adesioni, nel variegato mondo della cultura. Gli incontri sono già programmati e ci duole non potere dare spazio a tutti coloro che hanno manifestato la volontà di esserci. Davvero tanti. L’impegno da subito sarà quello di strutturare con uno spazio temporale più ampio già dalla prossima edizione, che pensiamo di presentare e di arricchire con attività legate ad altri e diversi aspetti della cultura. È una idea, che si accoda a promuovere, stimolare, ascoltare un importante patrimonio, la scrittura, che troverete a ‘Letture al Parco… incontri di fine estate’. Lo abbiamo già fatto – continua la nota – proponendo due importanti mostre di pittura, Rossella Iorio prima, Alessandra Ferraro e Massimo Pinto con esposizione aperta, e continueremo a farlo. Mostre d’arte, performance musicali, rassegne cinematografiche, presentazioni teatrali e la ripresa di una manifestazione che ha dato lustro alle Terme Luigiane, oggi Sibarite, a questo paese ad ogni edizione in vetrina nazionale. Un appuntamento culturale che ha varcato i confini Nazionali ospite e rappresentante per l’Italia, unitamente alla Rai, all’International Ecological TV Festival di Khanty Mansiysk. Riprendere il Premio Nazionale di Ecologia ‘Luigiano d’Oro‘ con il premio Calabria per il giornalismo ‘Elio Fata’ è quasi un atto dovuto su un territorio molto più vasto che necessita di qualità, di nuove dinamiche culturali, di visibilità tale e capace di marcare un territorio. Esplorare il mondo della cultura nelle più variegate forme apre le menti, noi ci proviamo, ma in certi contesti verrebbe voglia di non farlo”.

