Nascondeva cocaina “rosa” nelle scarpe, in manette un 36enne a Catanzaro

la scoperta

CATANZARO I militari della locale Stazione di Catanzaro Lido, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione a fini di vendita a terzi di sostanze stupefacenti un 36enne del luogo. L’uomo, gravato da specifici precedenti di polizia, all’esito di perquisizione personale, è infatti stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, occultate all’interno delle proprie scarpe. La successiva perquisizione domiciliare, resasi necessaria alla luce della sostanza stupefacente recuperata, consentiva ai militari dell’Arma di rinvenire un ulteriore quantitativo di droga.

Più in particolare, sono stati sequestrati quasi mezzo chilo di cocaina, confezionata in involucri termosigillati, oltre un etto e mezzo di hashish e circa una ventina di grammi della cosiddetta “cocaina rosa”, detta anche Tusibi per la presenza di 2C-B, un allucinogeno solitamente sintetizzato in laboratorio con Ketamina e MDMA, a cui viene aggiunto un colorante alimentare di colore rosa. Quest’ultima sostanza, se immessa nel mercato, avrebbe fruttato un ricavo illecito stimato in oltre 13mila euro. All’esito del giudizio di convalida è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato