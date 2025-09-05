Regionali, al via la presentazione delle candidature. Il termine scade domani a mezzogiorno

verso il voto

CATANZARO Al via questa mattina la presentazione delle liste dei candidati alla presidenza della Regione e al Consiglio regionale per le elezioni che si terranno il 5 e 6 ottobre prossimo. Le liste si possono presentare oggi fino alle ore 20.00 e domani dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Le candidature alla presidenza della Regione vanno presentate e depositate alla Corte d’appello di Catanzaro, le candidature alla carica di consigliere regionale vanno presentate e depositate agli Uffici centrali circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia (nel caso specifico, Catanzaro per la circoscrizione centrale, Cosenza per la circoscrizione Nord e Reggio Calabria per la circoscrizione sud). Salvo sorprese dell’ultima ora, saranno tre i candidati alla presidenza della Regione Calabria: Roberto Occhiuto, presidente uscente, del centrodestra; Pasquale Tridico, del campo progressista, e Francesco Toscano, sostenuto da Democrazia sovrana popolare, il partito fondato dall’ex parlamentare di Rifondazione comunista Marzo Rizzo. Le elezioni si svolgono con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale, che era fissata per il 2026, a causa delle dimissioni di Occhiuto, annunciate il 31 luglio e poi formalizzate. Le liste che sostengono Occhiuto al momento sono sette: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati e Udc. Le liste che sostengono Tridico al momento sono sei: Movimento Cinque Stelle, Pd, Tridico presidente, Democratici progressisti, Alleanza Verdi Sinistra e Casa dei riformisti. Per Francesco Toscano c’è il sostegno della lista di Democrazia Sovrana Popolare (qui i candidati al Consiglio regionale, quelli sicuri e quelli “papabili”). (c. a.)

