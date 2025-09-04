L’ultimo sprint per le liste delle Regionali. Ecco i candidati (sicuri e “papabili”) – NOMI

verso il voto

LAMEZIA TERME Con il cellullare (rovente) sulla mano sinistra e la penna (per scrivere) e il bianchetto (per cancellare) sulla mano destra i leader delle coalizioni e dei partiti preparano l’ultimo assalto per allestire le liste per le Regionali (presentazione domani, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e sabato dalle ore 8.00 alle 12.00). Trattative frenetiche, tensioni, anche colpi bassi e sgambetti reciproci, nomi che entrano e che escono, nodi da sciogliere: così la politica calabrese si prepara allo sprint finale.

Centrodestra

Prova muscolare del centrodestra e prove muscolari tra i partiti del centrodestra, che sosterrà la candidatura dell’uscente Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione. Tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega infatti è una corsa sfrenata a prevalere o comunque a controbattere ai colpi altrui. Forza Italia, il partito di cui Occhiuto è uno dei leader nazionali, lavora praticamente su tre liste: quella ufficiale di partito, la lista Occhiuto Presidente e Forza Azzurri, con continui travasi tra una lista e l’altra in modo da trovare la giusta combinazione di equilibri. Gli uscenti ricandidati sono Gianluca Gallo, Pasqualina Straface, Pierluigi Caputo, Antonello Talerico, Michele Comito, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta, Giacomo Crinò. In campo inoltre: la presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, l’editore Salvatore Gaetano, il già consigliere regionale Frank Mario Santacroce, i vicesegretari regionali di Fi Emanuele Ionà e Sergio Ferrari, il segretario provinciale di Catanzaro Marco Polimeni, la catanzarese Elisabetta Aiello, la vicesindaco di Belvedere Marittimo Francesca Impieri. In orbita azzurra circolano poi i nomi di Dalila Nesci, già parlamentare con il M5S, di Mimmo Tallini, già assessore regionale e presidente del Consiglio regionale, di Francesco Afflitto, già consigliere regionale M5S, del sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere. Forza Italia inoltre avrebbe avviato un concreto canale di dialogo con “Sud Chiama Nord”, l’aggregazione fondata da Cateno De Luca, che potrebbe schierare una lista propria o – molto più probabilmente – potrebbe contribuire alla formazione della lista Forza Azzurri. Fratelli d’Italia risponde con la discesa in campo, al tempo stesso simbolica ma anche sostanziale, di Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno e leader dei meloniani calabresi, probabilmente l’unica parlamentare in lista in rappresentanza della deputazione calabrese, “precettata” comunque in massa dal responsabile organizzazione FdI Giovanni Donzelli: con FdI si ricandidano poi gli assessori uscenti Giovanni Calabrese e Filippo Pietropaolo, i consiglieri uscenti Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro. Nell’area nord si fanno i nomi di Anna De Gaio, presidente della commissione Pari opportunità regionale, Dora Mauro, il coordinatore provinciale FdI di Cosenza Angelo Brutto, il consigliere comunale di Cosenza Francesco Spadafora, nell’area centro della coordinatrice cittadina di Crotone Simona Ferraina e della vibonese Mariangela Preta, nell’area sud dell’avvocato Giovanna Cusumano. Molto “aggressiva” la Lega, che ricandida gli uscenti Filippo Mancuso, Katya Gentile, Giuseppe Gelardi, Giuseppe Mattiani e Pietro Raso e l’assessore uscente Caterina Capponi: il Carroccio schiera new entry di peso nell’area centro come l’ex sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il lametino Gianpaolo Bevilacqua e nell’area nord come il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco, nell’area Sud in lizza con la Lega Franco Sarica, Armando Neri e probabilmente anche la garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli. Nel centrodestra poi in un ruolo da outsider anche Noi Moderati, che schiererà tra gli altri due ex consiglieri regionali come Vito Pitaro e Valeria Fedele e l’ex sindaco di Gizzeria Michele Rosato (area centro), Riccardo Rosa (area nord) e l’ex assessore provinciale di Forza Italia a Reggio Gaetano Rao (area sud). In pista anche la lista dell’Udc, che dovrebbe schierare il segretario regionale Salvatore Bulzomì, già consigliere regionale, il commissario metropolitano di Reggio Riccardo Occhipinti e nel Cosentino Cataldo Russo (Corigliano Rossano). In totale nel centrodestra sono sicure 7 liste, possibile anche una ottava (“Sud Chiama Nord”).

Centrosinistra

Ore frenetiche, anche qui non prive di tensioni, pure nel centrosinistra, che candida presidente l’economista Pasquale Tridico, europarlamentare in quota M5S. Occhi puntati ovviamente sul Pd, che allestirà due liste: quella ufficiale di partito e Democratici Progressisti–Dp. Per quanto riguarda il Pd, i giochi sembrano sostanzialmente fatti in due delle tre circoscrizioni. Particolarmente “calda” la piazza di Cosenza, come riportato ieri dal Corriere della Calabria: la spinta al rinnovamento sempre più forte infatti potrebbe scompaginare tutti gli equilibri, stasera è in programma una direzione provinciale che si preannuncia infuocata e delicata, comunque decisiva. Tra i nomi in campo, gli uscenti Mimmo Bevacqua (disponibile peraltro a un passo indietro nel nome di un rinnovamento che però sia davvero reale) e Franco Iacucci, la già parlamentare Enza Bruno Bossio, il presidente del Consiglio comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca, la componente della segreteria regionale Francesca Dorato, il sindaco di Acri Pino Capalbo, il sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito e la presidente del Consiglio comunale di Corigliano Rossano Rosellina Madeo. Meno problemi nell’area centro: qui il Pd ricandida gli uscenti Amalia Bruni, Ernesto Alecci e Raffaele Mammoliti, e poi la vicesindaco di Catanzaro Giusi Iemma, la sindaco di Borgia Elisa Sacco, la crotonese Alessandra Pugliese, il segretario provinciale di Crotone Leo Barberio, il già consigliere regionale Luigi Tassone. Nella circoscrizione sud capolista sarà il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, poi l’uscente Giovanni Muraca, il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, il sindaco di Bovalino Salvatore Maesano, la reggina Patrizia Morabito, e un assessore comunale di Reggio e di Siderno. Capitolo Dp: nella circoscrizione nord spazio al già consigliere regionale Graziano Di Natale, all’assessore comunale di Cosenza Pina Incarnato e al sindaco di Luzzi Umberto Federico, nell’area centro al già consigliere regionale Francesco Pitaro, al vibonese Michele Soriano, alla sindaco di Gimigliano Laura Moschella nella circoscrizione Sud in Dp si fanno i nomi dell’ex assessore regionale Nino De Gaetano, del già sindaco metropolitano ff Carmelo Versace, dell’assessore reggina Giuggy Palmenta. Giochi chiusi invece per il Movimento 5 Stelle, che ha già approvato online le liste provinciali, per come anticipato dal Corriere della Calabria: in lizza tra gli altri le già parlamentari Elisa Scutellà ed Elisabetta Barbuto e il capogruppo regionale uscente Davide Tavernise. Intellettuali, docenti universitari, attivisti ed esponenti della sinistra e del movimentismo invece troveranno posto nella lista del candidato presidente Tridico: “persa” in favore di Avs la filosofa Benedetta Di Cesare, questa lista potrebbe annoverare tra gli altri il dirigente nazionale Arci Filippo Sestito, il consigliere regionale uscente Ferdinando Laghi, il già presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, nel Reggino la vicesindaco di Villa San Giovanni Ada Pavone, il docente universitario Mimmo Gattuso, già candidato presidente indipendente una decina di anni fa, il fondatore del Movimento “La Strada” Saverio Pazzano. Quindi, Avs, Alleanza Vedi Sinistra, che giusto ieri ha piazzato i “colpi” Di Cesare e Mimmo Lucano (capolista nelle circoscrizioni nord e sud): nell’area centrale si va verso le candidature di Maria Pia Funaro e Angelo Broccolo, già segretario regionale di Sinistra Italiana, nell’area centrale dell’uscente Antonio Lo Schiavo e del presidente del Consiglio comunale Gianmichele Bosco, e di Demetrio Delfino e del sindaco di Polistena Michele Tripodi nell’area sud. Infine, la lista Casa Riformista che raggruppa socialisti, renziani e calendiani: nell’area nord in campo la coordinatrice regionale di Iv Filomena Greco e il consigliere regionale uscente Giuseppe Graziano, nell’area centro il consigliere regionale uscente Francesco De Nisi e il già segretario provinciale del Pd Gianluca Cuda, nell’area Sud il già sindaco ff di Reggio Paolo Brunetti. Nella coalizione di centrosinistra sono sicure sei liste, in ballo – si dice da fonti qualificate – una settima ma il pochissimo tempo a disposizione congiura contro.

Democrazia Sovrana Popolare

Al di fuori dei poli tradizionali, c’è anche un terzo candidato presidente Francesco Toscano, in campo con Democrazia Sovrana Popolare, il partito da lui fondato con Marco Rizzo, già europarlamentare di Rifondazione Comunista: con lui correranno – come anticipato dal Corriere della Calabria – Francesco Toscano, Marco Rizzo, Giuseppe Triolo, Maria Luisa Campolo, Felicia Fortugno, Domenica Francesca Greco (area sud); Francesco Toscano, Marco Rizzo, Caterina Villì, Michele Caruso, Giuseppe Pulvirenti, Antonietta Veneziano, Maria Giovanna Zavaglia (area centro); Marco Rizzo, Caterina Villì, Francesco Toscano, Alessandro Buccieri, Luigi Caputo, Claudia Castro, Luca Filippelli, Rosa Gaudio, Paola Marinaccio (area nord). (a. c.)

