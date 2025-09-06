Azzurre strepitose, battono il Brasile a vanno in finale

mondiali volley famminile

L’Italia ha battuto 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13) il Brasile al termine di una gara emozionante e raggiunge la finale dei mondiali di pallavolo femminile. Domani le azzurre sfideranno per il titolo iridato la Turchia che ha superato 3-1 (16-25; 25-17; 25-18; 27-25) il Giappone.

«E’ stata una partita incredibile di squadra. Non era facile, abbiamo avuto due infortuni durante il gioco contro il Brasile, siamo state veramente forti di testa»: così Sarah Fahr commenta ai microfoni della Rai la vittoria contro il Brasile nella semifinale dei mondiali di pallavolo. «Sono emozionatissima – aggiunge l’azzurra con le lacrime agli occhi – è un sogno. Ora dobbiamo resettare e domani sarà un’altra battaglia contro la Turchia, vincerà chi se lo meriterà. Come abbiamo fatto oggi daremo tutto tutte quante insieme. La squadra è la nostra forza». «Siamo in finale e finalmente abbiamo battuto il Brasile in un mondiale – esclama Alessia Orro -. Domani sarà una finale difficilissima ma adesso ci godiamo questa vittoria di squadra. Siamo state brave a rimanere, chi la dura la vince. Oggi nessuna di noi ha mollato».

