Crotone, bonificata la discarica abusiva di Cantorato

CROTONE È stato bonificato in tempi record il terreno privato, sito nella località Cantorato, adibito illecitamente a stoccaggio di rifiuti edili, scoperto dal Gruppo della Guardia di Finanza e sottoposto a sequestro nel corso di un’operazione di polizia ambientale avviata lo scorso mese di febbraio. La discarica abusiva era stata individuata nel contesto di una mirata attività info-investigativa, sviluppata dalle fiamme gialle pitagoriche a seguito di alcune risultanze acquisite nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio promossa lungo tutta la provincia di Crotone. L’attività di servizio aveva portato al deferimento, a vario titolo, dei due proprietari del fondo e del conduttore dello stesso per reati ambientali ed al sequestro dell’intera area di 5.000 mq, gravata da vincoli di natura idrogeologica, e di oltre 2.000 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi.

Tra i materiali sversati e stoccati all’interno del terreno sequestrato vi erano ingenti quantitativi di inerti provenienti da attività di manutenzione edilizia, alcuni dei quali risultati contenere amianto, pneumatici fuori uso e lampade neon esauste. A coordinare le operazioni di bonifica la Procura della Repubblica di Crotone che, dando il via libera alla bonifica, ha fatto sì che fosse predisposto, a cura dei proprietari del terreno, l’intervento per il ripristino dello stato dei luoghi. Le operazioni di risanamento ambientale hanno avuto inizio nel mese di agosto e si sono conclusi nei giorni scorsi, sotto la costante vigilanza dei militari della Guardia di Finanza. L’azione istituzionale compiuta ha consentito il recupero ambientale di un’area agricola destinata, altrimenti, ad un progressivo decadimento con conseguente compromissione di un habitat naturale, come quello posto nell’area settentrionale della città, che riveste importanza in chiave agro-alimentare, naturalistica e paesaggistica.