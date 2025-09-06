REGIONALI 2025 | La squadra del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto – LISTE E NOMI
Ecco tutto lo schieramento in campo per la rielezione del presidente uscente della Regione Calabria
Pubblicato il: 06/09/2025 – 16:32
LAMEZIA TERME Sono 8 le liste che sosterranno la corsa di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista. Otto liste per una corsa all’insegna dei muscoli. La coalizione di centrodestra che sostiene la ricandidatura alla presidenza della Regione di Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, fa sfoggio di tutta la sua indubbia e riconosciuta potenza di fuoco per la corsa alla riconquista della Cittadella e di Palazzo Alemanni. A parte Peppe Neri e due – Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano – che hanno varcato la line adi confine passando al centrosinistra, tutti i consiglieri regionali uscenti sono in campo, così come quasi tutti gli assessori uscenti, in più – in buon parte dei partiti – in campo anche i leader delle forze politiche della coalizione e dirigenti di spicco delle stesse forze politiche, e poi tanti sindaci e amministratori.
La “sfida” tra alleati
Uno schieramento davvero imponente, quello del centrodestra, nel quale l’ansia di vittoria in Calabria è legata anche a un ragionamento di carattere nazionale, considerato che le Regionali saranno comunque anche un test per il governo Meloni nel quale è evidente una prova muscolare in un senso doppio: quella tra i partiti più forti – segnatamente Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – per la primazia nella coalizione e quella all’interno degli stessi partiti. Prova muscolare anzitutto da parte di Forza Italia, che schiera tre liste riconducibili alla casa azzurra, che ha assecondato come meglio forse on si poteva la nuova sfida di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto presidente e Forza Azzurri, nate al fondo di trattative molto serrate e non prive di tensione, fino all’ultima notte quando gli azzurri hanno trovato la quadra riuscendo a equilibrare soprattutto le due liste principali, quella di partito e la Occhiuto Presidente. In campo gli uscenti Gianluca Gallo, atteso nuovamente come “campione delle preferenze”, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta (Forza Italia), Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente). E poi sempre per la galassia azzurra in corsa pesi massimi come Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidente dell’Anci (Occhiuto Presidente), i vicesegretari regionali Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone (Forza Italia) ed Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), il segretario provinciale Fi di Catanzaro Marco Polimeni (Forza Italia), l’editore Salvatore Gaetano (Occhiuto Presidente), Frank Mario Santacroce già consigliere regionale (Occhiuto Presidente). Rientrata invece l’ipotesi di una candidatura di Mimmo Tallini, contro il quale – dicono i “bene informati” – si sarebbe eretto un muro invalicabile da parte dei forzisti catanzaresi. Tra le liste in orbita Forza Italia, quella di Forza Azzurri appare la meno competitiva: in questa aggregazione comunque correrà l’uscente Francesco Afflitto, già consigliere regionale eletto quattro anni fa con il M5S. In quella che appare come una corsa senza esclusione di colpi per il primato Fratelli d’Italia si è regolata quasi allo stesso modo, schierando il suo vertice assoluto, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, leader calabra dei meloniani, candidata consigliere in rappresentanza di tutta la deputazione parlamentare , comunque interamente “precettata”: con la Ferro gli assessori uscenti, dal vice Filippo Pietropoalo a Giovanni Calabrese, e quattro consiglieri regionali uscenti, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro. Scatenata agli occhi degli analisti politici, tuttavia, è apparsa soprattutto la Lega, che si è avvalsa della “regia” di Claudio Durigon, il braccio operativo di Matteo Salvini: anche nel Carroccio grande affidamento sugli uscenti, dall presidnete del Consiglio regionale e leader regionale del partito Filippo Mancuso a Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pietro Raso e l’assessore Caterina Capponi e poi new entry dal valore magari più simbolico che sostanziale come l’ex sindaco di Vibo valentia Maria Limardo, il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e il lametino Gianpaolo Bevilacqua. Ma per la Lega gli osservatori sottolineano soprattutto il “peso” che sulla piazza di Reggio potrebbe avere l’impegno dell’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Peppe Scopelliti, che sosterrà la candidatura di Franco Sarica anche con un occhio alle future Comunali in riva allo Stretto. In un ruolo che non vuole essere di outsider poi nel centrodestra Noi Moderati, che punterà a superare la soglia di sbarramento del 4 ì% confidando soprattutto nelle performance di due collaudati big come i già consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. E un apporto sostanzioso, anche se verosimilmente sotto la soglia del 4%, la coalizione di Occhiuto la attende dall’intramontabile Udc, e in parte anche dalla soppressa dell’ultima ora, Sud chiama Nord del “vulcanico” Cateno De Luca. (Ant. Cant. e Gi. Cu.)
Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni:
Lista FORZA ITALIA – OCCHIUTO PRESIDENTE
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Gallo Gianluca
Talerico Antonello
Cirillo Salvatore
Straface Pasqualina
Aiello Elisabetta
Giannetta Domenico
Blandi Antonella
Fera Maria Ylenia
Anghelone Serena
Chiappetta Piercarlo
Ferrari Sergio
Biasi Rocco
De Caprio Antonio
Grandinetti Dionesi Antonella
Scarcella Concetta
Impieri Francesca
Pianura Maria Grazia
Parisi Virginia
Morrone Angela
Polimeni Marco
Zimbalatti Antonino
Russo Antonio
Russo Saverio
Santoianni Elisabetta
Lista OCCHIUTO PRESIDENTE
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Caputo Pierluigi
Comito Michele
Giacomo Crinò
Succurro Rosaria
Ionà Emanuele
Ieracitano Fortunata
Bufano Franceschina
Gaetano Salvatore
Luccisano Chiara
Guido Marisa Fiammetta
Capellupo Filippo Antonio
Micheli Eulalia
Minò Cataldo
Fiamingo Antonia
Parrello Antonino
Salimbeni Mattia
Lombardo Rosina
Sainato Raffaele
Vano Giuseppina
Molinaro Maria
Zampogna Giuseppe
Ventimiglia Vincenzo
Santacroce Frank Mario
Vetere Ugo
Lista FORZA AZZURRI
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
De Luca Umberto
Afflitto Francesco
Castelletti Gabriella
Iannotta Gregorio
Mascaro Salvatore
Caldovino Roberta
Greco Francesca
Caddeo Carla
Condoleo Antonio
Laurito Felicità
Crapella Patrizia
Barberi Giuliana
Bernardo Francesco
De Pinto Cosimo
Bartolo Enzo Rocco
De Marco Leonardo
De Vita Giuseppe
Nucera Giuseppe
Carlucci Daniela
Mungo Antonio
Ventra Giuseppe
Nardi Massimo
Staropoli Giuseppina
Gatto Luisa
Lista FRATELLI D’ITALIA
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Angelo Brutto
Wanda Ferro
Giovanni Calabrese
Luciana De Francesco
Antonio Montuoro
Marco Cascarano
Anna De Gaio
Filippo Pietropaolo
Ramona Calafiore
Dora Mauro
Simona Ferraina
Giovanna Cusumano
Sabrina Mannarino
Dalila Nesci
Daniela Iriti
Pietro Molinaro
Domenico Perri
Francesco Praticò
Attilio Parrotta
Teresa Ruberto
Stefano Princi
Rosa Pignataro
Antonio Schiavello
Lista Lega
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Katya Gentile
Mancuso Filippo
Gelardi Giuseppe Detto “Pino”
Orlandino Greco
Raso Pietro
Mattiani Giuseppe
Paola Emira Ciodaro
Bevilacqua Gianpaolo
Capponi Caterina Maria
Antonio Belmonte
Laudari Elisenia
Demetrio Daniela
Santo Capalbo
Limardo Maria
Neri Armando
Marianna Ardillo
Miletta Cosima Teresa
Sarica Francesco
Maria Annunziata De Marco
Parente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti”
Stanganelli Anna Maria
Michele Covello
Stirparo Maria Teresa
Giovanni Schiavelli
Lista UDC-DC
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Vigliaturo Anna
Bulzomì Salvatore
Riccardo Occhipinti
Borrelli Vincenzo
Cuffaro Gerlando
Evelin Giada Horvath-Fiorvadi
Ercole Massimiliano
Procopio Rosa
Manuela Barletta
Fazio Antonietta
Iannello Mariana
Daniela Moscato
Licursi Gennaro
Pesce Anna
Pancrazio Benito Walter Melcore
Russo Cataldo Antonio
Attisani Vincenzo Fulvio
Luigi Marcianò
Piattello Domenico
Isabella Giuseppe
Antonino Francesco Latella
Crisci Rosetta
Loiero Romano
Naccarato Cinzia
Lista Noi Modearti
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione NORD
Circoscrizione SUD
Lea Concolino
Caligiuri Enrico
Antonino Crea
Valeria Fedele
Del Giudice Sergio Giannino
Francesca Eroi
Gennaro Lerose
Gravina Davide
Orlando Fazzolari
Pascasio Matacera
Lanzino Marilena
Antonio Malara
Giuseppina Mellace
Mauro Cinzia
Maria Marilena Mammone
Vito Pitaro
Mazzei Ermelinda
Maria Grazia Pascale detta “Mary”
Michele Rosato
Rosa Riccardo
Gaetano Rao
Antonio Giuseppe Sciumbata
Scalercio Elisa
Sirimarco Adele
Lista Sud chiama Nord
Circoscrizione NORD
Circoscrizione CENTRO
Circoscrizione SUD
Sara Mauro
Azzalini Antonio
Bonavita Marilene
Salvatore Virgilio Minniti
Casaburi Anna
Adamo Giuseppe
Simona Casadei
Saladino Vittorio
Marino Andrea
Isabella Campana
Gallo Samanta
Paolillo Ilaria
Antonio Raddi
Pittella Salvatore
Candido Federica
Anna Capitano
Sestito Vincenzo Giuseppe
Surace Vincenzo
Patrik Palumbo
Mazzuca Emilia Maria
Borrelli Dario Salvatore
Carmelo Asta
Passalis Ida
Sandro Palazzolo
