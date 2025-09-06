Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 6 minuti
Cambia colore:
 

VERSO IL VOTO

REGIONALI 2025 | La squadra del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto – LISTE E NOMI

Ecco tutto lo schieramento in campo per la rielezione del presidente uscente della Regione Calabria

Pubblicato il: 06/09/2025 – 16:32
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
REGIONALI 2025 | La squadra del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto – LISTE E NOMI

LAMEZIA TERME Sono 8 le liste che sosterranno la corsa di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista. Otto liste per una corsa all’insegna dei muscoli. La coalizione di centrodestra che sostiene la ricandidatura alla presidenza della Regione di Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, fa sfoggio di tutta la sua indubbia e riconosciuta potenza di fuoco per la corsa alla riconquista della Cittadella e di Palazzo Alemanni. A parte Peppe Neri e due – Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano – che hanno varcato la line adi confine passando al centrosinistra, tutti i consiglieri regionali uscenti sono in campo, così come quasi tutti gli assessori uscenti, in più – in buon parte dei partiti – in campo anche i leader delle forze politiche della coalizione e dirigenti di spicco delle stesse forze politiche, e poi tanti sindaci e amministratori.

La “sfida” tra alleati

Uno schieramento davvero imponente, quello del centrodestra, nel quale l’ansia di vittoria in Calabria è legata anche a un ragionamento di carattere nazionale, considerato che le Regionali saranno comunque anche un test per il governo Meloni nel quale è evidente una prova muscolare in un senso doppio: quella tra i partiti più forti – segnatamente Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – per la primazia nella coalizione e quella all’interno degli stessi partiti. Prova muscolare anzitutto da parte di Forza Italia, che schiera tre liste riconducibili alla casa azzurra, che ha assecondato come meglio forse on si poteva la nuova sfida di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto presidente e Forza Azzurri, nate al fondo di trattative molto serrate e non prive di tensione, fino all’ultima notte quando gli azzurri hanno trovato la quadra riuscendo a equilibrare soprattutto le due liste principali, quella di partito e la Occhiuto Presidente.
In campo gli uscenti Gianluca Gallo, atteso nuovamente come “campione delle preferenze”, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta (Forza Italia), Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente). E poi sempre per la galassia azzurra in corsa pesi massimi come Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidente dell’Anci (Occhiuto Presidente), i vicesegretari regionali Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone (Forza Italia) ed Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), il segretario provinciale Fi di Catanzaro Marco Polimeni (Forza Italia), l’editore Salvatore Gaetano (Occhiuto Presidente), Frank Mario Santacroce già consigliere regionale (Occhiuto Presidente).
Rientrata invece l’ipotesi di una candidatura di Mimmo Tallini, contro il quale – dicono i “bene informati” – si sarebbe eretto un muro invalicabile da parte dei forzisti catanzaresi. Tra le liste in orbita Forza Italia, quella di Forza Azzurri appare la meno competitiva: in questa aggregazione comunque correrà l’uscente Francesco Afflitto, già consigliere regionale eletto quattro anni fa con il M5S. In quella che appare come una corsa senza esclusione di colpi per il primato Fratelli d’Italia si è regolata quasi allo stesso modo, schierando il suo vertice assoluto, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, leader calabra dei meloniani, candidata consigliere in rappresentanza di tutta la deputazione parlamentare , comunque interamente “precettata”: con la Ferro gli assessori uscenti, dal vice Filippo Pietropoalo a Giovanni Calabrese, e quattro consiglieri regionali uscenti, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro. Scatenata agli occhi degli analisti politici, tuttavia, è apparsa soprattutto la Lega, che si è avvalsa della “regia” di Claudio Durigon, il braccio operativo di Matteo Salvini: anche nel Carroccio grande affidamento sugli uscenti, dall presidnete del Consiglio regionale e leader regionale del partito Filippo Mancuso a Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pietro Raso e l’assessore Caterina Capponi e poi new entry dal valore magari più simbolico che sostanziale come l’ex sindaco di Vibo valentia Maria Limardo, il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e il lametino Gianpaolo Bevilacqua. Ma per la Lega gli osservatori sottolineano soprattutto il “peso” che sulla piazza di Reggio potrebbe avere l’impegno dell’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Peppe Scopelliti, che sosterrà la candidatura di Franco Sarica anche con un occhio alle future Comunali in riva allo Stretto. In un ruolo che non vuole essere di outsider poi nel centrodestra Noi Moderati, che punterà a superare la soglia di sbarramento del 4 ì% confidando soprattutto nelle performance di due collaudati big come i già consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. E un apporto sostanzioso, anche se verosimilmente sotto la soglia del 4%, la coalizione di Occhiuto la attende dall’intramontabile Udc, e in parte anche dalla soppressa dell’ultima ora, Sud chiama Nord del “vulcanico” Cateno De Luca. (Ant. Cant. e Gi. Cu.)

Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni:

Lista FORZA ITALIA – OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Gallo GianlucaTalerico AntonelloCirillo Salvatore
Straface PasqualinaAiello ElisabettaGiannetta Domenico
Blandi AntonellaFera Maria YleniaAnghelone Serena
Chiappetta PiercarloFerrari SergioBiasi Rocco
De Caprio AntonioGrandinetti Dionesi AntonellaScarcella Concetta
Impieri FrancescaPianura Maria GraziaParisi Virginia
Morrone AngelaPolimeni MarcoZimbalatti Antonino
Russo AntonioRusso Saverio
Santoianni Elisabetta

Lista OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Caputo PierluigiComito MicheleGiacomo Crinò
Succurro RosariaIonà EmanueleIeracitano Fortunata
Bufano FranceschinaGaetano SalvatoreLuccisano Chiara
Guido Marisa FiammettaCapellupo Filippo AntonioMicheli Eulalia
Minò CataldoFiamingo AntoniaParrello Antonino
Salimbeni MattiaLombardo RosinaSainato Raffaele
Vano GiuseppinaMolinaro MariaZampogna Giuseppe
Ventimiglia VincenzoSantacroce Frank Mario
Vetere Ugo

Lista FORZA AZZURRI

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
De Luca UmbertoAfflitto FrancescoCastelletti Gabriella
Iannotta GregorioMascaro SalvatoreCaldovino Roberta
Greco FrancescaCaddeo CarlaCondoleo Antonio
Laurito FelicitàCrapella PatriziaBarberi Giuliana
Bernardo FrancescoDe Pinto CosimoBartolo Enzo Rocco
De Marco LeonardoDe Vita GiuseppeNucera Giuseppe
Carlucci DanielaMungo AntonioVentra Giuseppe
Nardi MassimoStaropoli Giuseppina
Gatto Luisa

Lista FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Angelo BruttoWanda FerroGiovanni Calabrese
Luciana De FrancescoAntonio MontuoroMarco Cascarano
Anna De GaioFilippo PietropaoloRamona Calafiore
Dora MauroSimona FerrainaGiovanna Cusumano
Sabrina MannarinoDalila NesciDaniela Iriti
Pietro MolinaroDomenico PerriFrancesco Praticò
Attilio ParrottaTeresa RubertoStefano Princi
Rosa PignataroAntonio Schiavello

Lista Lega

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Katya GentileMancuso FilippoGelardi Giuseppe Detto “Pino”
Orlandino GrecoRaso PietroMattiani Giuseppe
Paola Emira CiodaroBevilacqua GianpaoloCapponi Caterina Maria
Antonio BelmonteLaudari EliseniaDemetrio Daniela
Santo CapalboLimardo MariaNeri Armando
Marianna ArdilloMiletta Cosima TeresaSarica Francesco
Maria Annunziata De MarcoParente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti”Stanganelli Anna Maria
Michele CovelloStirparo Maria Teresa
Giovanni Schiavelli

Lista UDC-DC

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Vigliaturo AnnaBulzomì SalvatoreRiccardo Occhipinti
Borrelli VincenzoCuffaro GerlandoEvelin Giada Horvath-Fiorvadi
Ercole MassimilianoProcopio RosaManuela Barletta
Fazio AntoniettaIannello MarianaDaniela Moscato
Licursi GennaroPesce AnnaPancrazio Benito Walter Melcore
Russo Cataldo AntonioAttisani Vincenzo FulvioLuigi Marcianò
Piattello DomenicoIsabella GiuseppeAntonino Francesco Latella
Crisci RosettaLoiero Romano
Naccarato Cinzia

Lista Noi Modearti

Circoscrizione CENTROCircoscrizione NORDCircoscrizione SUD
Lea ConcolinoCaligiuri EnricoAntonino Crea
Valeria FedeleDel Giudice Sergio GianninoFrancesca Eroi
Gennaro LeroseGravina DavideOrlando Fazzolari
Pascasio MataceraLanzino MarilenaAntonio Malara
Giuseppina MellaceMauro CinziaMaria Marilena Mammone
Vito PitaroMazzei ErmelindaMaria Grazia Pascale detta “Mary”
Michele RosatoRosa RiccardoGaetano Rao
Antonio Giuseppe SciumbataScalercio Elisa
Sirimarco Adele

Lista Sud chiama Nord

Circoscrizione NORDCircoscrizione CENTROCircoscrizione SUD
Sara MauroAzzalini AntonioBonavita Marilene
Salvatore Virgilio MinnitiCasaburi AnnaAdamo Giuseppe
Simona CasadeiSaladino VittorioMarino Andrea
Isabella CampanaGallo SamantaPaolillo Ilaria
Antonio RaddiPittella SalvatoreCandido Federica
Anna CapitanoSestito Vincenzo GiuseppeSurace Vincenzo
Patrik PalumboMazzuca Emilia MariaBorrelli Dario Salvatore
Carmelo AstaPassalis Ida
Sandro Palazzolo

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Calabria al voto
candidati con occhiuto
candidati per occhiuto
candidati regione calabria
elezioni in calabria
Ferro
Forza Italia
Fratelli d’Italia
LEGA
MELONI
Primo piano
REGIONALI
regionali 2025
REGIONALI CALABRIA
SALVINI
UDC
Voto Calabria
Categorie collegate
Politica
Regione
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x