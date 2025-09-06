REGIONALI 2025 | La squadra del centrodestra a sostegno di Roberto Occhiuto – LISTE E NOMI

VERSO IL VOTO

LAMEZIA TERME Sono 8 le liste che sosterranno la corsa di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista. Otto liste per una corsa all’insegna dei muscoli. La coalizione di centrodestra che sostiene la ricandidatura alla presidenza della Regione di Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia, fa sfoggio di tutta la sua indubbia e riconosciuta potenza di fuoco per la corsa alla riconquista della Cittadella e di Palazzo Alemanni. A parte Peppe Neri e due – Francesco De Nisi e Giuseppe Graziano – che hanno varcato la line adi confine passando al centrosinistra, tutti i consiglieri regionali uscenti sono in campo, così come quasi tutti gli assessori uscenti, in più – in buon parte dei partiti – in campo anche i leader delle forze politiche della coalizione e dirigenti di spicco delle stesse forze politiche, e poi tanti sindaci e amministratori.

La “sfida” tra alleati

Uno schieramento davvero imponente, quello del centrodestra, nel quale l’ansia di vittoria in Calabria è legata anche a un ragionamento di carattere nazionale, considerato che le Regionali saranno comunque anche un test per il governo Meloni nel quale è evidente una prova muscolare in un senso doppio: quella tra i partiti più forti – segnatamente Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega – per la primazia nella coalizione e quella all’interno degli stessi partiti. Prova muscolare anzitutto da parte di Forza Italia, che schiera tre liste riconducibili alla casa azzurra, che ha assecondato come meglio forse on si poteva la nuova sfida di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto presidente e Forza Azzurri, nate al fondo di trattative molto serrate e non prive di tensione, fino all’ultima notte quando gli azzurri hanno trovato la quadra riuscendo a equilibrare soprattutto le due liste principali, quella di partito e la Occhiuto Presidente.

In campo gli uscenti Gianluca Gallo, atteso nuovamente come “campione delle preferenze”, Pasqualina Straface, Antonello Talerico, Salvatore Cirillo, Domenico Giannetta (Forza Italia), Pierluigi Caputo (Occhiuto presidente). E poi sempre per la galassia azzurra in corsa pesi massimi come Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e presidente dell’Anci (Occhiuto Presidente), i vicesegretari regionali Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone (Forza Italia) ed Emanuele Ionà (Occhiuto Presidente), il segretario provinciale Fi di Catanzaro Marco Polimeni (Forza Italia), l’editore Salvatore Gaetano (Occhiuto Presidente), Frank Mario Santacroce già consigliere regionale (Occhiuto Presidente).

Rientrata invece l’ipotesi di una candidatura di Mimmo Tallini, contro il quale – dicono i “bene informati” – si sarebbe eretto un muro invalicabile da parte dei forzisti catanzaresi. Tra le liste in orbita Forza Italia, quella di Forza Azzurri appare la meno competitiva: in questa aggregazione comunque correrà l’uscente Francesco Afflitto, già consigliere regionale eletto quattro anni fa con il M5S. In quella che appare come una corsa senza esclusione di colpi per il primato Fratelli d’Italia si è regolata quasi allo stesso modo, schierando il suo vertice assoluto, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, leader calabra dei meloniani, candidata consigliere in rappresentanza di tutta la deputazione parlamentare , comunque interamente “precettata”: con la Ferro gli assessori uscenti, dal vice Filippo Pietropoalo a Giovanni Calabrese, e quattro consiglieri regionali uscenti, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Pietro Molinaro e Antonio Montuoro. Scatenata agli occhi degli analisti politici, tuttavia, è apparsa soprattutto la Lega, che si è avvalsa della “regia” di Claudio Durigon, il braccio operativo di Matteo Salvini: anche nel Carroccio grande affidamento sugli uscenti, dall presidnete del Consiglio regionale e leader regionale del partito Filippo Mancuso a Katya Gentile, Giuseppe Mattiani, Pietro Raso e l’assessore Caterina Capponi e poi new entry dal valore magari più simbolico che sostanziale come l’ex sindaco di Vibo valentia Maria Limardo, il sindaco di Castrolibero Orlandino Greco e il lametino Gianpaolo Bevilacqua. Ma per la Lega gli osservatori sottolineano soprattutto il “peso” che sulla piazza di Reggio potrebbe avere l’impegno dell’ex governatore ed ex sindaco di Reggio Peppe Scopelliti, che sosterrà la candidatura di Franco Sarica anche con un occhio alle future Comunali in riva allo Stretto. In un ruolo che non vuole essere di outsider poi nel centrodestra Noi Moderati, che punterà a superare la soglia di sbarramento del 4 ì% confidando soprattutto nelle performance di due collaudati big come i già consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele. E un apporto sostanzioso, anche se verosimilmente sotto la soglia del 4%, la coalizione di Occhiuto la attende dall’intramontabile Udc, e in parte anche dalla soppressa dell’ultima ora, Sud chiama Nord del “vulcanico” Cateno De Luca. (Ant. Cant. e Gi. Cu.)

Ecco tutti i candidati al consiglio regionale suddivisi per liste e circoscrizioni:

Lista FORZA ITALIA – OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Gallo Gianluca Talerico Antonello Cirillo Salvatore Straface Pasqualina Aiello Elisabetta Giannetta Domenico Blandi Antonella Fera Maria Ylenia Anghelone Serena Chiappetta Piercarlo Ferrari Sergio Biasi Rocco De Caprio Antonio Grandinetti Dionesi Antonella Scarcella Concetta Impieri Francesca Pianura Maria Grazia Parisi Virginia Morrone Angela Polimeni Marco Zimbalatti Antonino Russo Antonio Russo Saverio Santoianni Elisabetta

Lista OCCHIUTO PRESIDENTE

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Caputo Pierluigi Comito Michele Giacomo Crinò Succurro Rosaria Ionà Emanuele Ieracitano Fortunata Bufano Franceschina Gaetano Salvatore Luccisano Chiara Guido Marisa Fiammetta Capellupo Filippo Antonio Micheli Eulalia Minò Cataldo Fiamingo Antonia Parrello Antonino Salimbeni Mattia Lombardo Rosina Sainato Raffaele Vano Giuseppina Molinaro Maria Zampogna Giuseppe Ventimiglia Vincenzo Santacroce Frank Mario Vetere Ugo

Lista FORZA AZZURRI

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD De Luca Umberto Afflitto Francesco Castelletti Gabriella Iannotta Gregorio Mascaro Salvatore Caldovino Roberta Greco Francesca Caddeo Carla Condoleo Antonio Laurito Felicità Crapella Patrizia Barberi Giuliana Bernardo Francesco De Pinto Cosimo Bartolo Enzo Rocco De Marco Leonardo De Vita Giuseppe Nucera Giuseppe Carlucci Daniela Mungo Antonio Ventra Giuseppe Nardi Massimo Staropoli Giuseppina Gatto Luisa

Lista FRATELLI D’ITALIA

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Angelo Brutto Wanda Ferro Giovanni Calabrese Luciana De Francesco Antonio Montuoro Marco Cascarano Anna De Gaio Filippo Pietropaolo Ramona Calafiore Dora Mauro Simona Ferraina Giovanna Cusumano Sabrina Mannarino Dalila Nesci Daniela Iriti Pietro Molinaro Domenico Perri Francesco Praticò Attilio Parrotta Teresa Ruberto Stefano Princi Rosa Pignataro Antonio Schiavello

Lista Lega

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Katya Gentile Mancuso Filippo Gelardi Giuseppe Detto “Pino” Orlandino Greco Raso Pietro Mattiani Giuseppe Paola Emira Ciodaro Bevilacqua Gianpaolo Capponi Caterina Maria Antonio Belmonte Laudari Elisenia Demetrio Daniela Santo Capalbo Limardo Maria Neri Armando Marianna Ardillo Miletta Cosima Teresa Sarica Francesco Maria Annunziata De Marco Parente Silvia detta “Parentela” – detta “Parenti” Stanganelli Anna Maria Michele Covello Stirparo Maria Teresa Giovanni Schiavelli

Lista UDC-DC

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Vigliaturo Anna Bulzomì Salvatore Riccardo Occhipinti Borrelli Vincenzo Cuffaro Gerlando Evelin Giada Horvath-Fiorvadi Ercole Massimiliano Procopio Rosa Manuela Barletta Fazio Antonietta Iannello Mariana Daniela Moscato Licursi Gennaro Pesce Anna Pancrazio Benito Walter Melcore Russo Cataldo Antonio Attisani Vincenzo Fulvio Luigi Marcianò Piattello Domenico Isabella Giuseppe Antonino Francesco Latella

Crisci Rosetta Loiero Romano Naccarato Cinzia

Lista Noi Modearti

Circoscrizione CENTRO Circoscrizione NORD Circoscrizione SUD Lea Concolino Caligiuri Enrico Antonino Crea Valeria Fedele Del Giudice Sergio Giannino Francesca Eroi Gennaro Lerose Gravina Davide Orlando Fazzolari Pascasio Matacera Lanzino Marilena Antonio Malara Giuseppina Mellace Mauro Cinzia Maria Marilena Mammone Vito Pitaro Mazzei Ermelinda Maria Grazia Pascale detta “Mary” Michele Rosato Rosa Riccardo Gaetano Rao Antonio Giuseppe Sciumbata Scalercio Elisa Sirimarco Adele

Lista Sud chiama Nord

Circoscrizione NORD Circoscrizione CENTRO Circoscrizione SUD Sara Mauro Azzalini Antonio Bonavita Marilene Salvatore Virgilio Minniti Casaburi Anna Adamo Giuseppe Simona Casadei Saladino Vittorio Marino Andrea Isabella Campana Gallo Samanta Paolillo Ilaria Antonio Raddi Pittella Salvatore Candido Federica Anna Capitano Sestito Vincenzo Giuseppe Surace Vincenzo Patrik Palumbo Mazzuca Emilia Maria Borrelli Dario Salvatore Carmelo Asta Passalis Ida Sandro Palazzolo

