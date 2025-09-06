REGIONALI 2025 | Lo Scudocrociato in campo a sostegno di Occhiuto. Ecco i candidati Udc-Dc – NOMI

Skip to main content

In campo tra gli altri il segretario regionale Udc Bulzomì, già consigliere regionale, Vigliaturo, Occhipinti, Loielo e Attisani

CATANZARO Anche Udc-Dc in corsa alle prossime elezioni regionali in Calabria. Sotto l’intramontabile simbolo scudocrociato, la forza centrista che aggrega Udc e Democrazia Cristiana sarà ai nastri di partenza nella coalizione di centrodestra che sostiene la candidatura del presidente uscente Roberto Occhiuto.  Tra i candidati, il segretario regionale dell’Udc Salvatore Bulzomì, già consigliere regionale, Anna Vigliaturo, coordinatore provinciale Udc Cosenza, Riccardo Occhipinti, coordinatore provinciale Udc di Reggio Calabria. In campo tra gli altri anche il sindaco di Nardodiapace Romano Loielo, Vincenzo Attisani già assessore provinciale di Catanzaro, il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro Gerlando Cuffaro, Cataldo Russo (Corigliano Rossano). (c. a.)

Lista Udc-Dc

Circoscrizione Nord

Vigliaturo Anna
Borrelli Vincenzo
Ercole Massimiliano
Fazio Antonietta
Licursi Gennaro
Russo Cataldo Antonio
Piattello Domenico
Crisci Rosetta
Naccarato Cinzia

Circoscrizione centro

Bulzomì Salvatore
Cuffaro Gerlando
Procopio Rosa
Iannello Mariana
Pesce Anna
Attisani Vincenzo Fulvio
Isabella Giuseppe
Loiero Romano

Circoscrizione Sud

Riccardo Occhipinti
Evelin Giada Horvath-Fiorvadi
Manuela Barletta
Daniela Moscato
Pancrazio Benito Walter Melcore
Luigi Marcianò
Antonino Francesco Latella

