REGIONALI 2025 | Volti storici di “area” e amministratori. Parte la corsa dei Democratici Progressisti – NOMI

verso il voto

CATANZARO Parte la corsa dei Democratici Progressisti a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione di Pasquale Tridico. Le liste dell’aggregazione che rappresenta la “costola” del Pd sono state presentate al momento nella circoscrizione centro – Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia – e nella circoscrizione sud – Reggio. In campo con Dp volti storici del mondo progressista e di sinistra come Nino De Gaetano, già assessore regionale ai tempi della Giunta Oliverio, e Francesco Pitaro, già consigliere regionale nella legislatura Santelli. Nell’area sud inoltre si candida anche Carmelo Versace, già sindaco metropolitano di Reggio Calabria facente funzioni all’epoca della sospensione di Giuseppe Falcomatà. Da segnalare poi nella circoscrizione centrale anche le candidature di Vincenzo Costantino, assessore comunale a Catanzaro, e nell’area sud dell’assessore comunale di Reggio Giuggy Palmenta. (c. a.)

Lista Democratici Progressisti

Circoscrizione centro

Antonio Belcastro;

Vincenzo Costantino;

Milena Liotta;

Luciano Lo Prete;

Laura Moschella;

Francesco Pitaro;

Giuseppe Scali;

Stefano Soriano

Circoscrizione sud

Belcastro Caterina detta Kety;

Borrello Marcella;

De Geatano Antonino detto Nino;

Morabito Antonio Giulio;

Palmenta Giuseppina detta Giuggi;

Papandrea Alessandra;

Versace Carmelo

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato