Derby rossoblù: oggi c’è Crotone-Cosenza, sfida che vale doppio – PROBABILI FORMAZIONI

Oggi alle 17:30 lo stadio Ezio Scida farà da cornice al primo derby stagionale tra Crotone e Cosenza, una sfida che arriva in un momento molto diverso per le due squadre.

Il Crotone arriva con il vento in poppa dopo la netta vittoria in trasferta contro il Team Altamura, un risultato che ha caricato ulteriormente l’ambiente e confermato i segnali positivi del lavoro di Emilio Longo. Il tecnico ha sottolineato come la squadra stia crescendo e si è detto soddisfatto dell’assetto raggiunto dopo gli ultimi innesti sul mercato, che hanno portato esperienza e solidità a un gruppo già competitivo.

Sul fronte opposto, il Cosenza affronta il derby in un clima decisamente più complicato. La sconfitta casalinga contro la Salernitana ha lasciato il segno, non solo sul campo ma anche sugli spalti: il San Vito-Marulla era praticamente deserto a causa della protesta dei tifosi contro la gestione societaria del presidente Eugenio Guarascio. Una contestazione che si riflette anche sull’informazione locale, con un gruppo consistente di giornalisti che da settimane diserta le conferenze stampa, riuniti nell’associazione “Antonino Catera”.

Nonostante il momento difficile, il tecnico Antonio Buscè ha cercato di mantenere alta la concentrazione, ricordando ai suoi l’importanza di un derby e le difficoltà che li attendono in un campo storicamente ostico come lo Scida. Il tecnico ha ammesso che alcuni nuovi innesti non sono ancora al top della condizione, ma ha chiesto massima attenzione e compattezza, soprattutto alla luce del sostegno dei 600 tifosi cosentini attesi nel settore ospiti, gli unici a seguire costantemente la squadra anche in trasferta, sempre per protesta contro la società.

Dal punto di vista storico, la sfida di oggi rinnova una rivalità intensa. L’ultima volta che Crotone e Cosenza si sono affrontate allo Scida risale al febbraio 2022, in un match pirotecnico terminato 3-3 in Serie B. La partita odierna sarà invece la prima tra i due club in Serie C dal 2000. Per trovare l’ultima vittoria del Crotone in casa con il Cosenza bisogna andare ancora più indietro, alla stagione 1976, con un netto 3-0 firmato da Gravante (doppietta) e Piras.

Sul piano tattico, il Crotone dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, con Merelli tra i pali e la linea difensiva composta da Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale e Guerra. A centrocampo, ballottaggio tra Vinicius e Gallo per affiancare Sandri, mentre sulla trequarti agiranno Zunno, Murano e Maggio, con Gomez riferimento centrale.

Il Cosenza risponderà con un 3-4-2-1. Assente Garritano per squalifica, il centrocampo potrebbe vedere l’esordio dal primo minuto di Langella, ultimo arrivo del mercato estivo. In attacco, spazio a Mazzocchi, supportato da Cannavò e Florenzi, mentre in difesa Dalle Mura potrebbe prendere il posto di D’Orazio. Prima convocazione per Ricciardi che aveva chiesto la cessione ma non è stato accontentato.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e sui canali Sky Sport. (redazione@corrierecal.it)

Probabili formazioni

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra; Sandri, Vinicius; Zunno, Murano, Maggio; Gomez. All.: Longo

COSENZA (3-4-2-1): Vettorel; Dametto, Dalle Mura, Caporale; Cimino, Langella, Kouan, Ferrara; Cannavò, Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè

Foto di copertina Fc Crotone e Cosenza calcio

