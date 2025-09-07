Esordio amaro per la Reggina, sorridono Vibonese e Vigor Lamezia. Male il Sambiase

CALCIO SERIE D

Parte con emozioni e sorprese la prima giornata del Girone I di Serie D, che vede protagoniste quattro squadre calabresi. Se da un lato esultano Vibonese e Vigor Lamezia con vittorie casalinghe importanti, dall’altro crollano la favoritissima Reggina e il Sambiase, protagonista di un esordio da dimenticare.

Castrumfavara-Reggina 2-1: parte male la corazzata amaranto

Dovrà essere l’anno del riscatto per la Reggina, ma l’esordio stagionale è da dimenticare. A Castrumfavara, gli uomini di Brunello Trocini cedono per 2-1 al termine di una gara in cui, al di là del risultato, a deludere è soprattutto l’atteggiamento. Il vantaggio dei padroni di casa arriva già al 9′, con una perla di Varela che dalla distanza fulmina Martinez con un tiro che colpisce la parte bassa della traversa prima di entrare. Il pareggio amaranto non tarda: al 19′ Girasole, sugli sviluppi di un corner battuto da Di Grazia, firma l’1-1. La Reggina sembra poter prendere in mano la partita, ma spreca occasioni clamorose: Barillà manda alto di testa da due passi, e Montalto centra un palo prima dell’intervallo. Nella ripresa, stesso copione: tanta fatica e poca incisività. Al 65′ altro legno colpito da Mungo, poi la svolta al 78’: Lanzillotta commette fallo in area, rigore per il Castrumfavara. Dal dischetto Varela non sbaglia e sigla la sua personale doppietta. La Reggina, senza idee e senza reazione, lascia i tre punti in Sicilia.

Vibonese-Paternò 2-1: buona la prima nonostante le polemiche

Vittoria e polemiche per la Vibonese, che supera 2-1 il Paternò al “Luigi Razza”, in una gara condizionata da problemi strutturali: curva chiusa per inadempienze comunali, come denunciato alla vigilia dal presidente Cammarata. Nonostante ciò, i rossoblù partono fortissimo: bastano 22 secondi a capitan Balla per sbloccare il risultato, sfruttando un lancio lungo e battendo il portiere ospite. La Vibonese domina e sfiora più volte il raddoppio, che arriva al 54′ con Musy, bravo a finalizzare di testa una bella azione da calcio piazzato. Il Paternò accorcia all’87’ con una punizione velenosa di D’Aloia, ma non basta: i tre punti restano in Calabria.

Vigor Lamezia-Acireale 1-0: buona la prima in Serie D

Esordio vincente anche per la Vigor Lamezia, che festeggia il ritorno in Serie D con un successo prezioso contro l’Acireale. Match condizionato dall’espulsione al 36’ di Falou per doppia ammonizione, episodio che sposta l’inerzia a favore dei lametini. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la rete decisiva arriva al 59’ con Tandara, abile a colpire sugli sviluppi di un corner battuto da Amendola. I padroni di casa gestiscono il vantaggio con ordine e portano a casa una vittoria importante per iniziare con fiducia il campionato.

Gelbison-Sambiase 2-0: giallorossi subito in difficoltà

Inizio in salita per il Sambiase, battuto 2-0 in trasferta dalla Gelbison. Nonostante una partenza incoraggiante, i calabresi pagano caro due disattenzioni difensive nella prima frazione. Liurni apre le marcature all’11’ sfruttando una retroguardia troppo distratta, mentre Piccioni firma il raddoppio nel finale di tempo. Nella ripresa, i giallorossi provano a riaprire il match ma senza successo. Un esordio negativo per mister Lio, che dovrà rivedere diversi aspetti in vista dei prossimi impegni. (redazione@corrierecal.it)