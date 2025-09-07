Italvolley femminile: campionesse del mondo dopo 23 anni

LA FINALE

BANGKOK Fantastiche campionesse del mondo. Le azzurre della pallavolo hanno sconfitto la Turchia per 3 a 2 al termine di una vibrante e combattuta finale svoltasi al PalaHuamark di Bangkok. Per le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco una prestazione di carattere, tra grinta ed eccellenti individualità tecniche. Per l’Italia della pallavolo femminile si tratta del secondo titolo mondiale dopo quello del 2002 in Germania. Nel medagliere iridato anche l’argento del 2018 e il bronzo del 2022. Per la Turchia il primo podio della storia in venti edizioni.

Paola Egonu e compagne si sono imposte soffrendo 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8) sulla Turchia del Ct italiano Daniele Santarelli, una sfida in casa per il libero azzurro Monica Di Gennaro. L’Italvolley mette così in fila il 36esimo successo consecutivo.