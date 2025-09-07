Regionali, domani Salvini presenta la squadra della Lega: ci sarà anche Occhiuto

agenda elettorale

LAMEZIA TERME “Domani mattina, lunedì 8 settembre, alle 11:30 a Catanzaro, presso il Parco della Biodiversità Mediterranea nella Sala Conferenze Musmi, la Lega ha convocato una conferenza stampa per presentare i suoi candidati alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025. Ci saranno il segretario federale Matteo Salvini, il vice segretario Claudio Durigon, i coordinatori provinciali e il governatore uscente e candidato per il centrodestra alla presidenza della Regione Roberto Occhiuto. La Lega ha messo in campo uomini e donne di alto profilo che conoscono bene il territorio, esperti in diversi settori chiave per il futuro della Calabria e con alle spalle esperienze amministrative già maturate in regione. Grande apprezzamento per le tante disponibilità che il partito ha ricevuto durante il percorso di formazione delle liste, segno che la Lega ha saputo essere forza attrattiva e punto di riferimento anche in questa regione”. Così una nota della segreteria della Lega Calabria.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato