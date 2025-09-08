Skip to main content

contrasto alla droga

Castrovillari, sorpreso con diversi flaconi di metadone: arrestato

I militari insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo che osservava le auto in transito vicino l’ospedale

Pubblicato il: 08/09/2025 – 19:06
CASTROVILLARI I Carabinieri di Castrovillari hanno arrestato in flagranza un uomo in possesso di diversi flaconi di metadone. In particolare, i militari dell’Arma hanno notato il soggetto, non del posto, in attesa e intento a osservare costantemente il passaggio delle auto in transito vicino all’ospedale di Castrovillari. Insospettiti da questo atteggiamento, hanno deciso di controllarlo e a seguito di una perquisizione sono stati rinvenuti i flaconi, alcuni dei quali senza etichetta e verosimilmente pronti per essere ceduti, nonché 1200 euro in contanti di cui non riusciva a giustificarne il possesso. In considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il fondamentale coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, l’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, arresto poi convalidato nella mattinata del successivo 5 settembre.

