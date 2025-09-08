Crotone, la Cassazione rigetta il ricorso Eni sull’accertamento Imu

la decisione

CROTONE «Con sentenza definitiva appena comunicata, la Corte suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da ENI relativo all’avviso di accertamento emesso dal Comune di Crotone relativo agli importi dovuti a titolo di IMU sulle piattaforme per l’annualità 2016. E’ stata pertanto confermata, definitivamente, nel terzo grado di giudizio la piena legittimità dell’avviso di accertamento emesso per un importo complessivo di 3.417.835 euro, fra imposte, interessi e sanzioni». Così una nota del Comune di Crotone che aggiunge: «La Corte di Cassazione, sposando integralmente le tesi fatte valere dall’amministrazione dal primo grado di giudizio, ha in particolare rigettato, oltre che la serie di eccezioni processuali rivolte, ogni questione relativa ad un presunto difetto di legittimazione attiva e di potere di accertamento del Comune per le piattaforme marine, il quale ne esce pienamente confermato attraverso un forte orientamento interpretativo destinato a fare giurisprudenza». «Rimangono da definire, evidentemente in conformità a tale storico precedente – conclude il Comune pitagorico – gli ulteriori contenziosi relativi alle annualità 2017, 2018 e 2019». (redazione@corrierecal.it)