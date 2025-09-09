Catanzaro, al “Ceravolo” contro la Carrarese Aquilani cerca la svolta. Biglietti in vendita

casa giallorossa

CATANZARO Sabato 13 settembre 2025, alle 17:15, lo stadio “Ceravolo” sarà il teatro della sfida tra il Catanzaro e la Carrarese, valida per la terza giornata della Serie B. Dopo due pareggi consecutivi, la formazione di mister Aquilani è affamata di vittoria, desiderosa di mostrarsi finalmente all’altezza delle proprie ambizioni. La Carrarese, guidata da Antonio Calabro – ex tecnico delle Aquile – è partita con il piede giusto: 4 punti in classifica frutto di un sorprendente successo in trasferta contro lo Spezia e un pareggio contro il Padova. Le speranze del pubblico giallorosso si incrociano con l’entusiasmo per i volti nuovi: Di Francesco, Pandolfi, Buglio, Oudin e Cassandro. Saranno loro i giovani da tenere d’occhio: capaci di infondere imprevedibilità, creatività e quel guizzo in più in fase offensiva. Inoltre, Aquilani può (finalmente) contare sul ritorno in gruppo di Favasuli e Bashi, rientrati dalle rispettive Nazionali.

Biglietti in vendita

Per evitare la consueta ressa dell’ultimo momento, la società invita i tifosi a muoversi in anticipo e acquistare i tagliandi tramite canali online o punti vendita autorizzati TicketOne, oltre ai botteghini del Ceravolo, aperti nei giorni precedenti la partita: Online: sul sito ufficiale della società o tramite TicketOne in modalità “Web Home Ticket”.

I botteghini del “Ceravolo” saranno aperti giovedì 11/09 (15:00–18:00), venerdì 12/09 (10:00–18:00) e sabato 13/09 (10:00 fino all’inizio del match). Le persone con disabilità che hanno completato correttamente il pre‑accreditamento – aperto mercoledì 10 settembre alle 9:30 – potranno accedere tramite procedura online riservata, cosa che garantisce un accesso facilitato allo stadio. Attualmente, la vendita è sospesa per i residenti nella provincia di Massa Carrara: il settore ospiti (Curva Est) rimane oggetto di successiva comunicazione da parte delle autorità competenti, che coordineranno le modalità di acquisto in sicurezza. (redazione@corrierecal.it)

