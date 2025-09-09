Cosenza-Catania, curve ancora chiuse al “Marulla”. Due euro in meno per la Tribuna B

la decisione

COSENZA Niente da fare: anche per il big match della quarta giornata di Serie C tra Cosenza e Catania, in programma domenica 14 settembre alle ore 15 allo stadio San Vito-Marulla, le curve “Bergamini” e “Catena” resteranno chiuse. Chi sperava in un’apertura dei due settori più popolari dello stadio è rimasto senza novità. La società, come già accaduto per la gara contro la Salernitana, ha infatti confermato la chiusura delle curve (già tagliate fuori dalla campagna abbonamenti) anche per questa occasione. Una scelta che, al di là della posizione del tifo organizzato – che ha già annunciato la propria assenza dalle gare casalinghe del Cosenza – non contribuisce a rasserenare il clima tra la piazza e la società guidata da Eugenio Guarascio.

Nel frattempo, il club ha comunicato che la prevendita dei biglietti per la sfida contro il Catania dell’ex tecnico rossoblù Mimmo Toscano sarà attiva a partire da domani, mercoledì 10 settembre, dalle ore 10. I tagliandi saranno acquistabili online sul circuito VivaTickets e presso lo Store ufficiale di Corso Mazzini. Rispetto al match contro la Salernitana, leggermente ridotto il costo della Tribuna B.

Il Cosenza Calcio, inoltre, ha reso noto che sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Catania, in tutti i settori dello stadio. Di conseguenza, anche il settore ospiti rimarrà chiuso. (f.v.)

I prezzi dei biglietti per Cosenza-Catania

Tribuna B – 14 euro

*Ridotto “Lupacchiotto” (7-16 anni): 5 euro

Tribuna A – 25 euro

*Ridotto “Lupacchiotto”: 5 euro

Tribuna Bruno Sud – 30 euro

*Ridotto “Lupacchiotto”: 10 euro

*Ridotto per donne, over 65, ragazzi 16-18 anni, universitari e forze dell’ordine: 25 euro

Tribuna Blu – 50 euro

*Ridotto “Lupacchiotto”: 15 euro

L’ingresso sarà gratuito per i bambini da 0 a 6 anni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato