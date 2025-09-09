Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:25
Luongo al “Marulla” per Cosenza-Catania. Lovison arbitrerà Potenza-Crotone

Resi noti i direttori di gara della quarta giornata del campionato di serie C

Pubblicato il: 09/09/2025 – 14:23
ROMA Sono state rese note le designazioni arbitrali della quarta giornata del campionato di serie C girone C. Atalanta U23 – Altamura (Gemelli di Messina); Picerno – Casarano (Pacella di Roma 2); Cavese – Giugliano (Madonia di Palermo); Cosenza – Catania (Luongo di Frattamaggiore, in foto); Foggia – Latina (Vailati di Crema); Monopoli – Cerignola (Ubaldi di Roma); Potenza – Crotone (Lovison di Padova); Salernitana – Sorrento (Leone di Barletta); Siracusa – Benevento (Mastrodomenico di Matera); Trapani – Casertana (Tona Mbei di Cuneo).

Foto Fc Crotone

