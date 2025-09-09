Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:30
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

“liturgie” elettorali

Regionali, ecco l’ordine dei candidati presidente sulla scheda: 1 Occhiuto, 2 Tridico, 3 Toscano

La Corte d’appello ha espletato il sorteggio. Nelle prossime ore il sorteggio delle liste circoscrizionali

Pubblicato il: 09/09/2025 – 17:30
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali, ecco l’ordine dei candidati presidente sulla scheda: 1 Occhiuto, 2 Tridico, 3 Toscano

CATANZARO La Corte d’Appello di Catanzaro ha proceduto al sorteggio per stabilire l’ordine dei candidati alla presidenza della Regione nelle schede per le elezioni del 5 e 6 ottobre. Questo l’ordine emerso dal sorteggio che si è svolto oggi: 1 Roberto Occhiuto, 2 Pasquale Tridico, 3 Francesco Toscano. Occhiuto è il candidato presidente per il centrodestra, Tridico è il candidato presidente per il centrosinistra, Toscano è il candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare. Domani è previsto il sorteggio delle liste circoscrizionali: sette a sostegno di Occhiuto: Forza Italia, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Udc, Sud Chiama Nord. Sei le liste a sostegno di Tridico: M5S, Tridico Presidente, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformisti. A sostegno di Toscano la lista di Democrazia Sovrana Popolare(c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Centrodestra
Centrosinistra
corte d’appello
Democrazia Sovrana Popolare
Elezioni regionali
Forza Italia
FRATELLI D’ITALIA
In evidenza
M5S
noi moderati
OCCHIUTO
PD
REGIONALI
scheda
toscano
tridico
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x