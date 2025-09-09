Stangata per il Crotone: cori offensivi costano 1.800 euro. Multa anche al Cosenza
Sanzioni da 1.800 euro per i pitagorici per cori insultanti e offensivi nella Curva Sud. Il club silano punito con 500 euro per il lancio di un fumogeno in trasferta
Il Giudice Sportivo della Serie C, Stefano Palazzi, nella seduta dell’8 settembre 2025, ha emesso le sanzioni relative alla terza giornata di campionato, coinvolgendo anche le due squadre calabresi, Crotone e Cosenza.
Crotone: ammenda di 1.800 euro
Il club rossoblù è stato sanzionato per il comportamento dei propri tifosi, in particolare per due episodi avvenuti nella Curva Sud dello stadio. Al 13° minuto del primo tempo, circa l’80% dei presenti ha intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra società, ripetuto per tre volte. Il Giudice Sportivo ha definito il coro “becero e di pessimo gusto”, qualificandolo come insulto per motivi di origine territoriale, seppur non discriminatorio in senso stretto. Al 43° minuto, invece, è stato rivolto un coro offensivo verso la categoria arbitrale.
La sanzione è stata comminata tenendo conto della continuazione dei comportamenti e della gravità dell’episodio iniziale, nonché dei modelli organizzativi del club.
Cosenza: ammenda di 500 euro
Multa più contenuta per il Cosenza, punito per un episodio avvenuto in trasferta: all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno è stato lanciato dai tifosi rossoblù sul terreno di gioco. Il gesto, pur non avendo avuto conseguenze dirette, è stato ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica e contrario alle norme di sicurezza. (redazione@corrierecal.it)
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato