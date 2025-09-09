Stangata per il Crotone: cori offensivi costano 1.800 euro. Multa anche al Cosenza

giudice sportivo serie c

Il Giudice Sportivo della Serie C, Stefano Palazzi, nella seduta dell’8 settembre 2025, ha emesso le sanzioni relative alla terza giornata di campionato, coinvolgendo anche le due squadre calabresi, Crotone e Cosenza.

Crotone: ammenda di 1.800 euro

Il club rossoblù è stato sanzionato per il comportamento dei propri tifosi, in particolare per due episodi avvenuti nella Curva Sud dello stadio. Al 13° minuto del primo tempo, circa l’80% dei presenti ha intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di un’altra società, ripetuto per tre volte. Il Giudice Sportivo ha definito il coro “becero e di pessimo gusto”, qualificandolo come insulto per motivi di origine territoriale, seppur non discriminatorio in senso stretto. Al 43° minuto, invece, è stato rivolto un coro offensivo verso la categoria arbitrale.

La sanzione è stata comminata tenendo conto della continuazione dei comportamenti e della gravità dell’episodio iniziale, nonché dei modelli organizzativi del club.

Cosenza: ammenda di 500 euro

Multa più contenuta per il Cosenza, punito per un episodio avvenuto in trasferta: all’8° minuto del primo tempo, un fumogeno è stato lanciato dai tifosi rossoblù sul terreno di gioco. Il gesto, pur non avendo avuto conseguenze dirette, è stato ritenuto pericoloso per l’incolumità pubblica e contrario alle norme di sicurezza. (redazione@corrierecal.it)

