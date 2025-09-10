La Polonia abbatte droni russi

tensione internazionale

ROMA La Polonia ha abbattuto droni russi che hanno invaso il suo spazio aereo nelle prime ore di mercoledì mattina. “È in corso un’operazione relativa a molteplici violazioni dello spazio aereo polacco. I militari hanno utilizzato armi contro gli obiettivi. Sono in costante contatto con il Presidente e il Ministro della Difesa. Ho ricevuto un rapporto diretto dal comandante operativo”, scrive su X il premier Donald Tusk. “Ho ricevuto un rapporto dal Comandante Operativo delle Forze Armate in merito all’abbattimento di droni che si sono introdotti nel nostro spazio aereo e potrebbero rappresentare una minaccia. L’operazione è in corso” ha aggiunto. Il primo ministro fa, poi, sapere: “Ho informato il Segretario Generale della Nato sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo. Siamo in costante contatto”. “Da quando si sono verificate le violazioni dello spazio aereo polacco, sono stato in costante contatto con il Vice Primo Ministro, il Ministro della Difesa Nazionale e i comandanti chiave delle Forze Armate polacche. Ho partecipato a un briefing presso il Comando Operativo delle Forze Armate polacche. A breve terrò un briefing presso l’Ufficio per la Sicurezza Nazionale (BBN), a cui parteciperà anche il Primo Ministro. La sicurezza della nostra patria è la nostra massima priorità e richiede una stretta collaborazione”, aggiunge il presidente polacco Karol Nawrocki. “I sistemi radar polacchi e alleati hanno tracciato più di una dozzina di oggetti che hanno violato lo spazio aereo. Considerando quelli che avrebbero potuto rappresentare una minaccia, il Comandante Operativo delle Forze Armate polacche ha deciso di neutralizzarli. I droni che rappresentavano una minaccia sono stati abbattuti. Sono in corso le ricerche per identificare e localizzare i possibili impatti”, spiega il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. (Dire)

