19:51
Si legge in: 1 minuto
l’evento

Praia a Mare, l’ennesimo successo per le serate del Campus AFAM – VIDEO

Terza serata del percorso formativo che, come sempre, si traduce in eventi emozionanti e suggestivi

Pubblicato il: 10/09/2025 – 17:06
PRAIA A MARE A Praia a Mare, la terza serata del Campus Afam, organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky e giunto ormai alla sedicesima edizione, ha avuto una cifra stilistica chiara e fondata su quelle masterclass che da sempre caratterizzano questa straordinaria esperienza di formazione musicale. La cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino continua a riservare grandi soddisfazioni in termini di critica e di pubblico per un percorso formativo che, come sempre, si traduce poi in serate emozionanti e suggestive. Ieri sera, a calcare il palcoscenico le giovani speranze della musica e del canto in Calabria.

