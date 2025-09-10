Praia a Mare, l’ennesimo successo per le serate del Campus AFAM – VIDEO

l’evento

PRAIA A MARE A Praia a Mare, la terza serata del Campus Afam, organizzato dal Conservatorio Tchaikovsky e giunto ormai alla sedicesima edizione, ha avuto una cifra stilistica chiara e fondata su quelle masterclass che da sempre caratterizzano questa straordinaria esperienza di formazione musicale. La cittadina dell’Alto Tirreno Cosentino continua a riservare grandi soddisfazioni in termini di critica e di pubblico per un percorso formativo che, come sempre, si traduce poi in serate emozionanti e suggestive. Ieri sera, a calcare il palcoscenico le giovani speranze della musica e del canto in Calabria.

