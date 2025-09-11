Crotone, Longo: «Ci sono squadre più attrezzate, ma noi lotteremo partita dopo partita»

vigilia di campionato

CROTONE Archiviato il derby contro il Cosenza, il Crotone si prepara a tornare in campo domani sera alle 20:30, ospite del Potenza in una gara che si preannuncia intensa e giocata a viso aperto. Alla vigilia della sfida, il tecnico rossoblù Emilio Longo ha analizzato l’impegno in conferenza stampa, mettendo in guardia i suoi sull’atteggiamento della squadra lucana.

«Si parla troppo poco del Potenza – ha sottolineato Longo – ma è una squadra che propone un calcio molto interessante. Hanno mantenuto gran parte dell’organico dello scorso anno, e questo si vede nella fluidità del loro gioco. Cercano sempre di fare la partita e di andare a segno: sarà un match vero, senza calcoli. A decidere sarà la capacità di sfruttare le occasioni».

Sulla formazione che scenderà in campo, il tecnico non si è sbilanciato: «Ho una rosa competitiva, posso fare scelte diverse ogni settimana. Il loro lavoro senza palla di Gomez e Murano è fondamentale. Se aiutano in fase di non possesso, possiamo costruire molto di più in avanti».

Longo ha poi posto l’accento sui progressi del reparto arretrato: «Non subire gol per tre partite è un segnale importante, specie considerando le difficoltà che abbiamo avuto lo scorso anno in difesa. Ora c’è più equilibrio. Serve però diventare più concreti quando attacchiamo. I ragazzi sono sulla strada giusta, anche se qualche inciampo può capitare».

Infine, un pensiero ai tifosi e agli obiettivi stagionali: «Ci sono squadre con maggiore potenziale davanti a noi, almeno quattro. Ma noi ci saremo, gara dopo gara, per competere con tutti. Ai nostri sostenitori prometto una cosa: daremo tutto per vincere e farli esultare».

Settore ospiti: info biglietti per i tifosi del Crotone

È attiva la prevendita per i biglietti del settore ospiti in vista di Potenza-Crotone. I tagliandi sono disponibili al prezzo di 13 euro (più diritti di prevendita) fino a stasera alle ore 19, presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2 oppure online. L’ingresso per i tifosi rossoblù sarà consentito esclusivamente da Via Viviani. Non sarà possibile acquistare biglietti direttamente allo stadio: si invita pertanto a non recarsi sul posto senza titolo d’ingresso già acquistato. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato