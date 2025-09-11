La rete del narcotraffico da San Luca e Africo al Sudamerica. Il 30 settembre la sentenza in abbreviato
L’inchiesta ha ricostruito la latitanza del boss Rocco Morabito. Nel processo i verbali di Vincenzo Pasquino. Chiesti oltre mille anni di carcere per 81 imputati
REGGIO CALABRIA Tonnellate di cocaina, legami con narcotrafficanti sudamericani e un giro d’affari anche difficile da quantificare. La base operativa dell’organizzazione smantellata con l’inchiesta “Eureka” aveva origine nella Locride, ed era composta in particolare da esponenti delle cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Per gli imputati nell’ambito del processo in abbreviato in corso a Reggio Calabria è attesa la sentenza il prossimo 30 settembre. Il 17 ci sarà la possibilità di replica per gli avvocati, mentre a fine mese in mattinata i giudici si riuniranno in Camera di consiglio per poi emettere la sentenza nei confronti di 81 imputati per i quali il pm Diego Capece Minutolo ha chiesto in totale oltre mille anni di carcere.
L’inchiesta “Eureka” e il processo
L’inchiesta – che ha toccato i livelli più alti dell’organizzazione criminale, permettendo anche di ricostruire la fuga e la latitanza del super boss Rocco Morabito, detto “Tamunga” dopo la fuga dal carcere di Montevideo, in Uruguay, nel 2019 – ha visto la cooperazione delle Dda di Reggio Calabria, Milano e Genova, degli investigatori di Germania, Belgio e Portogallo. Un’operazione scattata nel maggio 2023, particolarmente complessa non solo per il numero dei provvedimenti eseguiti, ma anche per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente individuata, i sequestri di denaro e la rete associativa transnazionale sviluppata tra Italia, Germania, Belgio, Portogallo.
Un processo, in abbreviato a Reggio Calabria e in ordinario a Locri, che ha visto l’entrata delle dichiarazioni, rese dopo aver deciso di collaborare con i magistrati, dall’ex broker della ‘ndrangheta e narcotrafficante internazionale Vincenzo Pasquino che venne catturato nel 2021 insieme al super boss Rocco Morabito. Dichiarazioni e ricostruzioni che il pm in fase requisitoria ha definito «elementi di novità» e che permettono di delineare bene il peso dei clan aspromontani nello scacchiere del narcotraffico internazionale.
LEGGI ANCHE: ‘Ndrangheta, Vincenzo Pasquino inizia a collaborare. I racconti sui traffici di droga: «Chi non rispetta le regole rischia di essere ucciso»
Gli imputati e le richieste del pm
BALLONE Massimo 20 anni
BRANDIMARTE Vincenzo 8 anni
BRUZZANITI Bartolo 20 anni
BRUZZANITI Leone 18 anni
BRUZZESE Vincenzo 8 anni
CALLIPARI Antonio 12 anni
CAPPELLETTI Carmine Amedeo 14 anni
CATANANTI Nicolino 12 anni
CONDOLUCI Carmelo 10 anni
COSTANZO Sebastian 14 anni
CRISTIANO Francesco 16 anni
DE LUGGO Giovanni 12 anni
FALZEA Giovanni 5 anni
FALZEA Rosario 8 anni
FICARA Giuseppe 14 anni
FOTIA Pietro 18 anni
GALATA’ Bruno 3 anni
CALATA’ Vincenzo 12 anni
GALLUZZO Benjamino 14 anni
GIAMPAOLO Antonio (cl ’83) 18 anni
GIAMPAOLO Antonio (cl ’94) 20 anni
GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri (RC) il 06.02.2000 18 anni
GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri il 26.08.2000 6 anni
GIAMPAOLO Sebastiano (cl ’64) 20 anni
GIORGI Bruno 20 anni
GIORGI Domenico (cl ’87) 18 anni
GIORGI Giuseppe (cl ’90) 18 anni
GIORGI Francesco 20 anni
GIORGI Salvatore 20 anni
GIORGI Sebastiano 15 anni
GIORGI Vincenzo 18 anni
GLIGORA Francesco 10 anni
GRILLO Giuseppe 14 anni
KOLGJOKAJ Indrit 12 anni
IANNACI Domenico 18 anni
LAROSA Vincenzo 16 anni
LEUZZI Filippo 20 anni
MAMMOLITI Antonio 10 anni
MAMMOLITI Domenico 20 anni
MAMMOLITI Francesco 20 anni
MAMMOLITI Giuseppe 20 anni
MARIA Antonio 9 anni
MOLLICA Domenico Antonio 16 anni
MOLLICA Leo 8 anni
MORABITO Carmelo 20 anni
MURDACA Michele 12 anni
NIRTA Antonio 12 anni
NIRTA Giuseppe 17 anni
NIRTA Marcello 17 anni
NIRTA Stefano 20 anni
OBRADOVIC Nebojsa 14 anni
PELLE Carmelo 12 anni
PELLE Sebastiano 18 anni
PELLICANO Cosimo 9 anni
PELLICANO Giuseppe Carmelo 10 anni
PELLICANO Paolo 12 anni
PERRE Francesco (cl’ 78) 10 anni
PERRE Rocco 8 anni
PERRI Francesco 10 anni
PIPERISSA Ivano 16 anni
PROCOPIO Chiara 6 anni
RASCHELLA’ Pietro 14 anni
REITANO Antonio 16 anni
ROMEO Antonio (cl’ 70) 20 anni
ROMEO Antonio, (cl’ 79) 14 anni
ROMEO Domenico, (cl’ 91) 14 anni
ROMEO Domenico 10 anni
ROMEO Sebastiano, (cl’ 77) 20 anni
ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 17.03.1997 5 anni
ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 21.08.1997 20 anni
RUGGERI Daniele 8 anni
RUGNETTA Rocco 14 anni
SCIPIONE Santo 12 anni
SCULLI Francesco 4 anni
STAITI Giuseppe 10 anni
STRANGIO Francesco (cl’ 66) 20 anni
STRANGIO Francesco 10 anni
STRANGIO Sebastiano 20 anni
STRANGIO Sebastiano (cl ’75) 15 anni
TASSONE Gregorio 16 anni
UTANO Sebastiano Junior 8 anni
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato