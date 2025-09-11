La rete del narcotraffico da San Luca e Africo al Sudamerica. Il 30 settembre la sentenza in abbreviato

processo “eureka”

REGGIO CALABRIA Tonnellate di cocaina, legami con narcotrafficanti sudamericani e un giro d’affari anche difficile da quantificare. La base operativa dell’organizzazione smantellata con l’inchiesta “Eureka” aveva origine nella Locride, ed era composta in particolare da esponenti delle cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo. Per gli imputati nell’ambito del processo in abbreviato in corso a Reggio Calabria è attesa la sentenza il prossimo 30 settembre. Il 17 ci sarà la possibilità di replica per gli avvocati, mentre a fine mese in mattinata i giudici si riuniranno in Camera di consiglio per poi emettere la sentenza nei confronti di 81 imputati per i quali il pm Diego Capece Minutolo ha chiesto in totale oltre mille anni di carcere.

L’inchiesta “Eureka” e il processo

L’inchiesta – che ha toccato i livelli più alti dell’organizzazione criminale, permettendo anche di ricostruire la fuga e la latitanza del super boss Rocco Morabito, detto “Tamunga” dopo la fuga dal carcere di Montevideo, in Uruguay, nel 2019 – ha visto la cooperazione delle Dda di Reggio Calabria, Milano e Genova, degli investigatori di Germania, Belgio e Portogallo. Un’operazione scattata nel maggio 2023, particolarmente complessa non solo per il numero dei provvedimenti eseguiti, ma anche per l’ingente quantitativo di sostanza stupefacente individuata, i sequestri di denaro e la rete associativa transnazionale sviluppata tra Italia, Germania, Belgio, Portogallo.

Un processo, in abbreviato a Reggio Calabria e in ordinario a Locri, che ha visto l’entrata delle dichiarazioni, rese dopo aver deciso di collaborare con i magistrati, dall’ex broker della ‘ndrangheta e narcotrafficante internazionale Vincenzo Pasquino che venne catturato nel 2021 insieme al super boss Rocco Morabito. Dichiarazioni e ricostruzioni che il pm in fase requisitoria ha definito «elementi di novità» e che permettono di delineare bene il peso dei clan aspromontani nello scacchiere del narcotraffico internazionale.

Gli imputati e le richieste del pm

BALLONE Massimo 20 anni

BRANDIMARTE Vincenzo 8 anni

BRUZZANITI Bartolo 20 anni

BRUZZANITI Leone 18 anni

BRUZZESE Vincenzo 8 anni

CALLIPARI Antonio 12 anni

CAPPELLETTI Carmine Amedeo 14 anni

CATANANTI Nicolino 12 anni

CONDOLUCI Carmelo 10 anni

COSTANZO Sebastian 14 anni

CRISTIANO Francesco 16 anni

DE LUGGO Giovanni 12 anni

FALZEA Giovanni 5 anni

FALZEA Rosario 8 anni

FICARA Giuseppe 14 anni

FOTIA Pietro 18 anni

GALATA’ Bruno 3 anni

CALATA’ Vincenzo 12 anni

GALLUZZO Benjamino 14 anni

GIAMPAOLO Antonio (cl ’83) 18 anni

GIAMPAOLO Antonio (cl ’94) 20 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri (RC) il 06.02.2000 18 anni

GIAMPAOLO Giuseppe nato a Locri il 26.08.2000 6 anni

GIAMPAOLO Sebastiano (cl ’64) 20 anni

GIORGI Bruno 20 anni

GIORGI Domenico (cl ’87) 18 anni

GIORGI Giuseppe (cl ’90) 18 anni

GIORGI Francesco 20 anni

GIORGI Salvatore 20 anni

GIORGI Sebastiano 15 anni

GIORGI Vincenzo 18 anni

GLIGORA Francesco 10 anni

GRILLO Giuseppe 14 anni

KOLGJOKAJ Indrit 12 anni

IANNACI Domenico 18 anni

LAROSA Vincenzo 16 anni

LEUZZI Filippo 20 anni

MAMMOLITI Antonio 10 anni

MAMMOLITI Domenico 20 anni

MAMMOLITI Francesco 20 anni

MAMMOLITI Giuseppe 20 anni

MARIA Antonio 9 anni

MOLLICA Domenico Antonio 16 anni

MOLLICA Leo 8 anni

MORABITO Carmelo 20 anni

MURDACA Michele 12 anni

NIRTA Antonio 12 anni

NIRTA Giuseppe 17 anni

NIRTA Marcello 17 anni

NIRTA Stefano 20 anni

OBRADOVIC Nebojsa 14 anni

PELLE Carmelo 12 anni

PELLE Sebastiano 18 anni

PELLICANO Cosimo 9 anni

PELLICANO Giuseppe Carmelo 10 anni

PELLICANO Paolo 12 anni

PERRE Francesco (cl’ 78) 10 anni

PERRE Rocco 8 anni

PERRI Francesco 10 anni

PIPERISSA Ivano 16 anni

PROCOPIO Chiara 6 anni

RASCHELLA’ Pietro 14 anni

REITANO Antonio 16 anni

ROMEO Antonio (cl’ 70) 20 anni

ROMEO Antonio, (cl’ 79) 14 anni

ROMEO Domenico, (cl’ 91) 14 anni

ROMEO Domenico 10 anni

ROMEO Sebastiano, (cl’ 77) 20 anni

ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 17.03.1997 5 anni

ROMEO Sebastiano, nato a Locri (RC) il 21.08.1997 20 anni

RUGGERI Daniele 8 anni

RUGNETTA Rocco 14 anni

SCIPIONE Santo 12 anni

SCULLI Francesco 4 anni

STAITI Giuseppe 10 anni

STRANGIO Francesco (cl’ 66) 20 anni

STRANGIO Francesco 10 anni

STRANGIO Sebastiano 20 anni

STRANGIO Sebastiano (cl ’75) 15 anni

TASSONE Gregorio 16 anni

UTANO Sebastiano Junior 8 anni

