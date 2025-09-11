Maltempo nel Cosentino, smottamento a San Pietro in Guarano

l’emergenza

SAN PIETRO IN GUARANO Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio cosentino ha provocato disagi anche nel comune di San Pietro in Guarano. A causa di uno smottamento lungo la Strada Provinciale, all’altezza della località Girone, è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata in direzione del centro cittadino.



A comunicarlo sui suoi canali social è stato il Comune di San Pietro in Guarano, che ha precisato come i mezzi per la messa in sicurezza della zona siano già stati prontamente attivati. Nonostante l’interruzione, resta garantita la viabilità sia verso Cosenza che in direzione Redipiano, evitando così l’isolamento della zona. Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano alla prudenza e raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore. (f.v.)

