Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:08
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’emergenza

Maltempo nel Cosentino, smottamento a San Pietro in Guarano

Stamattina interrotta momentaneamente la viabilità. Resta possibile il transito verso Redipiano e Cosenza

Pubblicato il: 11/09/2025 – 12:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Maltempo nel Cosentino, smottamento a San Pietro in Guarano

SAN PIETRO IN GUARANO Il maltempo che nelle ultime ore ha interessato il territorio cosentino ha provocato disagi anche nel comune di San Pietro in Guarano. A causa di uno smottamento lungo la Strada Provinciale, all’altezza della località Girone, è stata disposta la chiusura temporanea della carreggiata in direzione del centro cittadino.


A comunicarlo sui suoi canali social è stato il Comune di San Pietro in Guarano, che ha precisato come i mezzi per la messa in sicurezza della zona siano già stati prontamente attivati. Nonostante l’interruzione, resta garantita la viabilità sia verso Cosenza che in direzione Redipiano, evitando così l’isolamento della zona. Il sindaco e l’amministrazione comunale invitano alla prudenza e raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica e agli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
maltempo cosentino
san pietro in guarano
smottamento san pietro in guarano
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x