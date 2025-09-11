Reggina chiamata alla reazione. La campagna abbonamenti chiude a quota 2.873

serie d

Seconda giornata di campionato alle porte nel Girone I di Serie D, e l’attenzione resta alta sulle squadre calabresi, protagoniste di un avvio a luci e ombre. Dopo un primo turno che ha lasciato segnali contrastanti, Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase tornano in campo domenica 14 settembre alle 15, con l’unica eccezione del match della Vibonese, che inizierà alle 16.

Reggina-Nissa: tempo di risposte al “Granillo”

Dopo la sconfitta shock all’esordio contro il Castrumfavara, la Reggina è chiamata a reagire immediatamente davanti al proprio pubblico. I tre punti non sono più un’opzione, ma una necessità per gli uomini di Brunello Trocini, che dovranno dimostrare di essere davvero la “corazzata” annunciata in estate. La gara contro la Nissa arriva nel momento ideale per dare un segnale, ma servirà un approccio completamente diverso rispetto alla trasferta siciliana. Occhi puntati su Barillà e Montalto, chiamati a trascinare un gruppo ancora alla ricerca della propria identità. Intanto il club ha annunciato che la campagna abbonamenti si chiude a quota 2.873. Un numero – evidenzia la Reggina sui suoi profili social – che racconta passione, appartenenza e amore infinito per i colori amaranto. Ora spetterà alla squadra meritare tutto questo affetto.

Enna-Vibonese: confermare i segnali positivi

Avvio vincente per la Vibonese, che ha superato il Paternò nonostante una situazione logistica complicata. Ora, però, il test si fa più impegnativo: la trasferta di Enna metterà alla prova la solidità della squadra di Esposito, reduce da una buona prestazione ma ancora da valutare lontano da casa. In attacco, il tandem Balla-Musy sembra già in sintonia, ma servirà maggiore equilibrio nei 90 minuti per portare via punti dalla Sicilia.

Athletic Palermo-Vigor Lamezia: cercare continuità

Tre punti e porta inviolata all’esordio per la Vigor Lamezia, che ha mostrato maturità e capacità di gestione nel successo contro l’Acireale. Il tecnico Foglia Manzillo ha dato subito un’impronta pragmatica alla squadra, e la trasferta contro l’Athletic Palermo sarà un banco di prova importante per testare la tenuta fuori casa. In avanti, fiducia al match winner Tandara.

Sambiase-Castrumfavara: vietato sbagliare

Il debutto con sconfitta contro la Gelbison ha evidenziato i limiti – soprattutto difensivi – di un Sambiase ancora in fase di rodaggio. Ma l’occasione di riscatto arriva subito. In casa sarà fondamentale tornare a fare punti contro il Castrumfavara, squadra galvanizzata dall’impresa contro la Reggina. Il tecnico Lio dovrà registrare il reparto arretrato e affidarsi al fattore campo per lanciare un segnale di vita. (redazione@corrierecal.it)

Il programma delle calabresi

Reggina – Nissa

Domenica 14 settembre, ore 15:00

Athletic Palermo – Vigor Lamezia
Domenica 14 settembre, ore 15:00

Domenica 14 settembre, ore 15:00

Sambiase – Castrumfavara
Domenica 14 settembre, ore 15:00

Domenica 14 settembre, ore 15:00

Enna – Vibonese
Domenica 14 settembre, ore 16:00

Domenica 14 settembre, ore 16:00

