Rissa in un lido di Tropea, scattano i provvedimenti del questore

VIBO VALENTIA Era la notte del 25 agosto scorso quando all’interno di un noto locale della Costa degli Dei una violenta rissa, scoppiata per futili motivi, ha visto il coinvolgimento, in contrapposizione tra loro, di un gruppo di giovani di Tropea e di Vibo Valentia, la maggior parte dei quali con precedenti di polizia.

Al grave episodio, che in un primo momento aveva coinvolto solo i giovani avventori del locale, partecipava successivamente anche il genitore di uno di loro, il quale aveva organizzato una vera e propria spedizione punitiva consumatasi nella corte antistante l’ingresso del lido balneare.

Sul posto intervenivano i Carabinieri di Tropea i quali, a seguito di accertamenti, deferivano in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 14 persone per il reato di rissa.

Ad avere la peggio tre giovani che riportavano lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 5 giorni. A seguito della tempestiva segnalazione ricevuta dai Carabinieri, nonché delle proposte da essi avanzate per l’adozione di eventuali misure di prevenzione, il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha dato incarico alla Divisione Anticrimine di svolgere i necessari accertamenti istruttori, all’esito dei quali, riconosciuta l’attuale pericolosità dei soggetti e il contesto nel quale gli episodi di violenza si sono manifestati, sono stati emessi dal Questore 12 avvisi orali. L’attività istruttoria espletata ha inoltre permesso di avviare ulteriori procedimenti volti all’emissione di 6 divieti di accesso agli esercizi pubblici (c.d. Dacur o Daspo “Willy”), 8 fogli di via per soggetti non residenti a Tropea e 14 misure di prevenzione del c.d. Daspo “fuori contesto”. Per quanto concerne il locale, si è proceduto a dare avvio al procedimento volto all’eventuale sospensione della licenza ex art. 100 T.U.L.P.S. per i gravi disordini occorsi.

