Tridico: «Priorità della coalizione è la sanità». Su Occhiuto: «Sta nello studio e fa campagna personale»

POLISTENA Ad accompagnare la segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein nella sua visita all’Ospedale di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, c’era ovviamente Pasquale Tridico, candidato alla guida del centrosinistra che alle prossime elezioni regionali del 5 e 6 ottobre sfiderà Roberto Occhiuto. Lo stesso ex presidente Inps, a margine del tour all’interno della struttura, si dice fiducioso in vista della tornata elettorale e non manca di sottolineare l’unione tra il Movimento 5 Stelle e Pd, che hanno ben chiaro quale deve essere il punto di ripartenza per la Calabria: «Ringrazio la segretaria Elly Schlein per il sostegno – dice Tridico – , c’è una grande condivisione e unione d’intenti con il Pd e c’è anche la consapevolezza che la principale priorità per noi sono gli ospedali: i medici che non ci sono, la sanità che è un diritto universale e che deve essere pubblica, ma che purtroppo oggi è negata a tantissimi cittadini. Per noi questo rimane programmaticamente il primo punto e la priorità in termini di risorse: a livello nazionale – spiega il candidato presidente – ci stiamo impegnando perché ne possano essere emesse fino a 5 miliardi, in modo da eliminare le liste d’attesa ed effettuare finalmente un reclutamento. Si tratta infatti di quello che più serve, sia negli ospedali grandi, ma anche soprattutto nelle aree interne che finalmente Occhiuto ha scoperto. Le aree interne – evidenzia – sono caratterizzate da una sanità che non c’è e da trasporti assenti. Abbiamo rapporti, analisi, non di ieri ma risalenti ad almeno 15 anni fa, quando il collega e amico Fabrizio Barca, ad esempio, nel suo rapporto straordinario sulle aree interne e sulla coesione nel Paese scoprì che nelle aree interne della Calabria, dal Pollino fino allo Stretto, mancavano servizi essenziali, collegamenti e una sanità territoriale». Poi le stilettate al presidente dimissionario e ricandidato Occhiuto, suo principale avversario nella corsa a Palazzo Campanella: «In questi 4 anni sono andati via più giovani che in 40 anni – afferma ironicamente Tridico, riprendendo una frase di Occhiuto -, in questi 4 anni abbiamo avuto più poveri che in 40, in questi 4 anni abbiamo avuto più riduzione di ospedali e diritti negati che in 40. Occhiuto – accusa – dovrebbe capire questo a tutti i livelli, ma purtroppo vediamo che preferisce stare nel suo studio e fare una campagna personalistica con i social». Infine, Tridico lancia un altro progetto innovativo e potenzialmente rivoluzionario: «Abbiamo deciso di stare negli ospedali, tra la gente, dove c’è il bisogno, dove c’è la mancanza di lavoro, dove c’è la mancanza di collegamenti. Abbiamo l’idea – prosegue – di riconnettere il Sud alle sue aree interne, ma servono i collegamenti e le strutture che non ci sono. Il Mezzogiorno – conclude – ha dunque bisogno di essere collegato tra Reggio Calabria, Bari e Napoli e abbiamo una grande speranza, una grande occasione, ossia che con Fico in Campania, Decaro in Puglia e Tridico in Calabria possa nascere un Sud “federato”, che possa ripartire grazie a sviluppo, lavoro e sanità universale».

