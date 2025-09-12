Cosenza Calcio, arriva Salvatore Gualtieri: è il nuovo Direttore generale

la nomina

COSENZA Nuovo innesto nella dirigenza del Cosenza Calcio: Salvatore Gualtieri è il nuovo Direttore Generale del club rossoblù. L’annuncio è arrivato oggi attraverso una nota ufficiale della società silana, che in pochi mesi ha rivoluzionato l’organigramma con l’arrivo di Fabio Lupo nel ruolo di direttore sportivo e Domenico Roma come responsabile dell’area tecnica.

Con Gualtieri, il Cosenza decide di puntare sull’esperienza di un dirigente ben conosciuto nel panorama calcistico italiano. Già presidente del Crotone e per anni figura di riferimento del Frosinone Calcio – dove ha gestito marketing, comunicazione, rapporti istituzionali e l’intera macchina organizzativa dello stadio – Gualtieri ha ricoperto anche incarichi di rilievo in Lega Serie B, come consigliere e vicepresidente. La sua carriera è stata costellata di riconoscimenti e premi che ne certificano la professionalità.

La sua nomina a Cosenza segna l’arrivo di un altro ex Crotone in rossoblù, dopo l’esperienza – poco fortunata e di breve durata – di Giuseppe Ursino nella scorsa stagione. «Un professionista di grande esperienza – evidenzia il club silano – riconosciuto anche con prestigiosi premi per la sua carriera dirigenziale. Da oggi porta al Cosenza la sua competenza, sua esperienza e la sua capacità di valorizzare società e territorio». (redazione@corrierecalit)

