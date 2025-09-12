Skip to main content

l’incontro

Galleria Santomarco, riunione tecnica al Ministero con Rfi e i sindaci del territorio

Al vertice hanno partecipato anche i tecnici del Mit. L’opera, del valore di 2,1 miliardi di euro, rientra nel progetto dell’Alta Velocità Salerno-Reggio

Pubblicato il: 12/09/2025 – 17:31
ROMA Si è svolta a Roma, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione tecnica sulle opere di mitigazione alla realizzazione della nuova Galleria Santomarco. L’opera, del valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rientra nel progetto della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. ​All’incontro, presieduto dai tecnici del Ministero, hanno partecipato il Commissario per l’opera con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i delegati dei comuni interessati dall’infrastruttura: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa. ​Gli enti locali hanno espresso grande soddisfazione per le interlocuzioni avviate con il Ministero e si sono impegnati a concordare un programma condiviso di opere compensative da sottoporre a Rfi e al Mit entro il mese di ottobre.

