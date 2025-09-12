Vibo piange la morte del piccolo Francesco, proclamato il lutto cittadino

dolore e sgomento

VIBO VALENTIA Vibo Valentia piange la morte del piccolo Francesco Mirabelli, il bambino di 3 anni e mezzo schiacciato da una trave al Parco urbano lo scorso 5 settembre. Una tragedia che ha sconvolto la città, nonostante le speranze iniziali che il bambino stesse migliorando. Dopo essere stato operato d’urgenza all’ospedale Jazzolino dall’equipe medica guidata dal dottor Zappia, era stato trasferito al Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni hanno tenuto con il fiato sospeso tutta la comunità vibonese, fino alla tragica notizia che il bimbo era stato dichiarato clinicamente morto. Sabato alle 17, al Duomo di San Leoluca, si terranno i funerali di Francesco. Nel frattempo, fiori, biglietti e palloncini bianchi hanno ricoperto il cancello del Parco urbano e tanti sono i messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia. Il sindaco di Vibo Enzo Romeo ha proclamato il lutto cittadino: «La tragedia del piccolo Francesco – ha affermato il primo cittadino – mi ha provato profondamente e da convinto credente ho pregato e nutrito la speranza, fino all’ultimo istante, che il piccolo Francesco potesse tornare tra le braccia dei suoi genitori. Sono costernato e questo mio sentimento lo sento condiviso da tutta la cittadinanza. Esprimo il cordoglio mio personale e di tutta l’amministrazione comunale nei confronti della famiglia e prego che il Signore possa dare forza ai suoi genitori e a tutti i suoi cari».

