Catanzaro oggi contro la Carrarese a caccia della prima vittoria – PROBABILI FOMAZIONI

si torna in campo

CATANZARO Dopo due pareggi consecutivi e una sosta utile per ricaricare le batterie, il Catanzaro torna in campo oggi alle 17:15 al “Ceravolo” contro la Carrarese, con l’obiettivo chiaro di centrare il primo successo stagionale. Avversario ostico, quello allenato da Antonio Calabro – ex delle Aquile – reduce da una vittoria sullo Spezia e un pari con il Padova.

Mister Alberto Aquilani, nella conferenza stampa della vigilia, si è detto soddisfatto del lavoro svolto durante la pausa: «È stato un momento importante per consolidare le idee e far crescere chi era più indietro di condizione». E in effetti, i nuovi arrivi sembrano ormai pronti a entrare nel vivo del progetto tecnico. Su tutti, Oudin – descritto come «motivato e con qualità utili al nostro gioco» – e Buglio, che ha sorpreso per brillantezza sin dai primi allenamenti.

Restano comunque da gestire alcune situazioni legate alla rosa ampia, specialmente in fase offensiva. Lo stesso Aquilani ha ammesso che il numero di giocatori è superiore al necessario, ma ha rilanciato la competizione interna come stimolo per tutti: «Chi è rimasto sa che dovrà guadagnarsi il posto sul campo». Un messaggio chiaro, soprattutto per chi finora ha trovato meno spazio.

Sul fronte delle scelte, pesa l’assenza di Di Francesco, ancora fermo ai box. In compenso, Favasuli e Bashi – reduci dagli impegni con le rispettive Nazionali – sono rientrati e tornano a disposizione. E chissà che non sia la volta buona anche per Petriccione, l’unico dei tre giocatori freschi di rinnovo (insieme a Iemmello e Pigliacelli) a non essere ancora partito titolare in campionato.

«Affronteremo una squadra in salute, con entusiasmo e idee chiare», ha sottolineato Aquilani riferendosi alla Carrarese. Ma il Catanzaro ha l’obbligo di dimostrare quanto valga davvero. I nuovi volti ci sono, l’identità inizia a vedersi, adesso servono i tre punti. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (4-2-3-1): Pigliacelli; Favasuli, Brighenti, Antonini, Di Chiara; Petriccione, Pontisso; Liberali, Iemmello, Nuamah; Pandolfi. All.: Aquilani.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve, Imperiale, Illanes, Ruggeri, Zanon, Parlanti, Zuelli, Cicconi, Finotto, Bozhanaj, Abiuso. All.: Calabro.

