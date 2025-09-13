Evade dai domiciliari e dichiara false generalità, arrestato

il fatto

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale ordinario di Lamezia Terme nei confronti di un 42enne lametino, ritenuto responsabile dei delitti di evasione e sostituzione di persona. Nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nella serata del 29 agosto scorso, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro hanno notato delle persone sospette alla guida di un autocarro, in una zona poco illuminata e ad alta densità criminale. Dopo aver effettuato un controllo è emerso che l’autista dell’autocarro, che in un primo momento aveva cercato di confondere gli agenti dichiarando delle false generalità era attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, alla quale si era arbitrariamente sottratto. L’uomo era stato denunciato per l’evasione dagli arresti domiciliari ed il rilascio di false dichiarazioni, con una contestuale richiesta di aggravamento della misura restrittiva. Al termine delle formalità di rito, il 42enne è stato condotto nella casa circondariale di Palmi per l’espiazione della pena residua.

