Immobile costruito senza autorizzazioni, scatta il sequestro in pieno centro a Vibo

I SIGILLI

VIBO VALENTIA La Polizia Locale ha eseguito un provvedimento di Sequestro Preventivo di un immobile, disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, al termine di un’articolata attività d’indagine.

La complessa attività investigativa, sviluppatasi nei mesi precedenti e che ha portato ad indagare sei persone, ha fatto emergere gravi violazioni del DPR 380/2001 (“Testo Unico dell’Edilizia”), in particolare relative a interventi realizzati senza i presupposti autorizzativi previsti, difformità urbanistico-edilizie, vincoli archeologici e comunque opere in contrasto con il titolo abilitativo. Violazioni commesse con attestazioni false o incomplete, nonché con opere non conformi allo stato legittimo richiesto dalla normativa vigente. Il provvedimento cautelare ha interessato un intero immobile a tre pian f.t. esternamente completato ed internamente in fase di ultimazione in pieno centro storico.

Il provvedimento cautelare reale è stato eseguito senza criticità da parte del personale della Polizia Locale, che ha proceduto all’identificazione dei soggetti coinvolti, alla redazione del verbale di sequestro e all’apposizione dei sigilli, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il sequestro si inserisce in una più ampia strategia della Procura di Vibo Valentia, che per il tramite delle Polizie Locali al fine del contrasto delle irregolarità edilizie e dell’abuso nella fruizione degli incentivi fiscali edilizi, al fine di garantire la legalità, la trasparenza e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla riqualificazione del patrimonio edilizio. (redazione@corrierecal.it)