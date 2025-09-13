Sorpresi a vendere droga, un arresto e tre denunce a Reggio Calabria

l’operazione

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato di Reggio Calabria ha tratto in arresto un ventunenne italiano e denunciato a piede libero altri tre minorenni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. L’arresto e le denunce sono maturate nell’ambito di servizi attuati per prevenire e reprimere il preoccupante fenomeno della delinquenza giovanile. I quattro giovani sono stati colti in flagranza di reato mentre erano impegnati a vendere sostanza stupefacente di varia tipologia (cocaina, marijuana ed hashish) nelle aree comuni di un condominio sito nel rione “Marconi”, quartiere dell’area centro-sud di Reggio Calabria. L’operazione è scattata dopo un’attenta attività di osservazione da parte del personale della Squadra Mobile, diretto da Gianfranco Minissale, che aveva notato un continuo andirivieni di persone nel condominio del rione “Marconi”, rivelatosi una piazza di spaccio. A seguito di un’ approfondita perquisizione con l’ausilio delle Unità Cinofile, è stata rinvenuta completamente 1,5 chilogrammi di sostanza stupefacente, di cui 125 grammi di cocaina, 487 grammi di marijuana e 856 grammi di hashish, custodita in alcuni borselli ed in parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita. Nei borselli, inoltre, sono state rinvenute anche 11 cartucce calibro 38 ed una cartuccia calibro 7,65.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato