Incidente mortale a Badolato: muore un 60enne

il sinistro

BADOLATO Un uomo di 60 anni è morto – sabato scorso – in un incidente stradale sulla Ss 106 all’altezza di Badolato. La vittima – riporta la Gazzetta del Sud – stava guidando il suo scooter quando per cause ancora in corso di accertamento, il motociclo ha prima sbandato per poi finire sull’asfalto. Giuseppe Gallelli, questo il nome della vittima, è morto sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri, sul cadavere la procura ha disposto l’esame autoptico per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.

