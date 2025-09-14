Skip to main content

14/09/2025 – 21:13
il sinistro

Incidente mortale a Badolato: muore un 60enne

Il motociclo ha prima sbandato per poi finire sull’asfalto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare

Pubblicato il: 14/09/2025 – 21:13
BADOLATO Un uomo di 60 anni è morto – sabato scorso – in un incidente stradale sulla Ss 106 all’altezza di Badolato. La vittima – riporta la Gazzetta del Sud – stava guidando il suo scooter quando per cause ancora in corso di accertamento, il motociclo ha prima sbandato per poi finire sull’asfalto. Giuseppe Gallelli, questo il nome della vittima, è morto sul colpo. Sul caso indagano i carabinieri, sul cadavere la procura ha disposto l’esame autoptico per chiarire meglio la dinamica dell’accaduto.

