Oggi Cosenza-Catania, è già un bivio in un ambiente sempre più teso – PROBABILI FORMAZIONI

COSENZA Dopo il pareggio nel derby contro il Crotone, il Cosenza torna oggi pomeriggio (ore 15) sul prato del “San Vito-Marulla” per affrontare la quarta giornata di campionato. Un match che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto richiamare le grandi occasioni: arriva infatti la capolista Catania, guidata dall’ex rossoblù Mimmo Toscano, in uno dei confronti più affascinanti del torneo.

Eppure, lo stadio resterà probabilmente semivuoto, come ormai accade da inizio stagione. La protesta della tifoseria organizzata – sostenuta da una parte sempre più ampia della piazza – prosegue, alimentata da un clima di rottura ormai palese tra pubblico, società e, in parte, anche i media locali.

Durante la settimana si è tenuto un incontro tra l’associazione di giornalisti sportivi “Catera” e il sindaco di Cosenza, Franz Caruso. Il tema? Le mancanze del club, denunciate ormai da tempo da tifosi e addetti ai lavori. Un segnale forte, avallato dallo stesso primo cittadino.

In mezzo a questa frattura, la società ha annunciato l’ingresso di Salvatore Gualtieri nel ruolo di direttore generale. Una figura esperta, chiamata a ricucire uno strappo profondo, ma che dovrà prima fare i conti con una enorme situazione di tensione interna.

Oltre all’assenza sugli spalti dei tifosi del Cosenza e al divieto di trasferta per i supporter del Catania, torna oggi anche l‘ormai anomala chiusura di Viale Magna Grecia, decisa dalla Municipale su indicazione della Questura. Una misura già adottata due settimane fa, che aveva causato forti disagi e proteste tra cittadini e automobilisti.

Garritano unico assente

Sul campo, la situazione non è meno complicata. Dopo due pareggi e una sconfitta, i rossoblù si trovano davanti a un bivio già cruciale. Una nuova battuta d’arresto metterebbe ulteriormente in evidenza i limiti strutturali della rosa, soprattutto in fase offensiva, dove l’unico attaccante centrale disponibile resta Mazzocchi. Una lacuna che si trascina fin dalla chiusura del mercato estivo. Le ipotesi di intervento tra gli svincolati, ventilate nelle scorse settimane, sembrano essersi dissolte. In conferenza stampa, l’allenatore Antonio Buscè ha risposto con diplomazia ma senza nascondere un certo disagio: «Non è una domanda da fare a me», ha detto, interpellato sul perché non siano arrivati rinforzi in quel settore. Lo stesso tecnico ha evidenziato la forza dell’avversario odierno: «Il Catania punta a vincere il campionato senza passare dai playoff». Ma ha anche ribadito la necessità di ritrovare compattezza attorno alla squadra: «L’unica medicina che ho è provare a fare prestazioni importanti per avvicinare la gente». L’allenatore avrà quasi tutta la rosa a disposizione: recuperato Begheldo, resterà fuori soltanto Garritano, ancora squalificato.

Il Catania

Dal canto suo, il Catania arriva a Cosenza con numeri da schiacciasassi: tre vittorie in tre gare, 11 gol segnati e nessuno subito. Toscano, che alla vigilia ha detto di aspettarsi una gara molto difficile, ha costruito un gruppo solido, esperto e ambizioso, grazie anche a una società forte alle spalle. Per i siciliani, l’obiettivo è chiaro: tornare in alto, senza più incertezze. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

COSENZA (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, Ferrara; Kouan, Langella, Contiliano; Florenzi, Cannavò; Mazzocchi. All.: Buscè

CATANIA (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro, Pieraccini; Casasola, Corbari, Aloi, Donnarumma; Jimenez, Cicerelli; Forte. All.: Toscano

