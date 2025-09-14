Reggina alla prima gioia, beffa per la Vibonese. Vigor ko, il Sambiase si salva

serie d

REGGIO CALABRIA Prima vittoria in campionato per la Reggina, che al “Granillo” piega di misura il Nissa al termine di una sfida più sofferta del previsto. Davanti a circa 4.500 spettatori, gli amaranto passano subito in vantaggio con Ferraro, bravo a farsi trovare pronto sul servizio di Ragusa dopo un’azione insistita sulla sinistra. Il gol illude i padroni di casa, che però faticano a chiudere la gara e rischiano più volte il pari: De Felice e Diaz sprecano due nitide occasioni per il Nissa, mentre Barillà e lo stesso Ferraro mancano il colpo del raddoppio. Proteste nel finale per un presunto gol fantasma non convalidato agli amaranto e un fallo in area non sanzionato dall’arbitro. Ma alla fine conta il risultato: 1-0 e primi tre punti per la squadra di Trocini.

Beffa nel finale per la Vibonese, che torna da Enna con un solo punto nonostante la doppietta di Musy, ancora decisivo. Il bomber rossoblù sblocca il match di testa su assist di Balla al 13’, ma nel finale del primo tempo i padroni di casa pareggiano con Occhiuto. Nella ripresa è ancora Musy a riportare avanti i calabresi, ma all’88’ Dadic spegne i sogni di vittoria con il definitivo 2-2. Una Vibonese brillante in avanti, ma ancora troppo fragile dietro nei momenti chiave.

Prima sconfitta stagionale per la Vigor Lamezia, che cade in casa dell’Athletic Palermo dopo un avvio disastroso. I siciliani trovano il doppio vantaggio nei primi 10 minuti con Bustos e Micoli, sorprendendo una Vigor troppo lenta a entrare in partita. Tandara, ancora a segno dopo il gol della scorsa settimana, riapre i giochi al 27’, ma nella ripresa i lametini non riescono a completare la rimonta, sbattendo contro la difesa organizzata dei rosanero.

Il Sambiase strappa un pareggio in rimonta contro il Castrumfavara, che si conferma squadra solida e in forma dopo l’exploit contro la Reggina. Gli ospiti passano al 9’ con Piazza, sfruttando una disattenzione difensiva. Il Sambiase reagisce con determinazione nella ripresa e al 73’ trova il pari su rigore con Sueva, freddo dal dischetto. Per i giallorossi di Tony Lio un punto importante che muove la classifica dopo il passo falso dell’esordio. (fra.vel.)

