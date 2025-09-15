Skip to main content

la dichiarazione

Salvini: «In Calabria avanti con Forza Italia, in Veneto guidiamo noi»

Il leader della Lega: «Conto di chiudere la questione a breve»

Pubblicato il: 15/09/2025 – 13:36
FIRENZE «Come abbiamo scelto la continuità in Calabria con Forza Italia, la continuità nelle Marche con Fratelli d’Italia, noi ci mettiamo a disposizione per accompagnare il centrodestra a rivincere in Veneto». Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, secondo cui «non è questione di oggi o domani, ma penso che la chiuderemo tranquillamente e serenamente come abbiamo sempre fatto», e «conto che si chiuda nei prossimi giorni». Salvini, parlando con i cronisti oggi a Firenze, a margine dell’evento di presentazione delle liste del partito per le elezioni regionali in Toscana, ha ricordato che «votano sette regioni da qui a novembre: io tengo a tutte e sette, anche alla piccola e straordinaria Valle d’Aosta. Ci tengo alla Calabria, ci tengo alla Campania, alla Toscana ovviamente. Il Veneto è terra dove la Lega governa da tanto tempo e governa bene stando ai numeri, stando ai consensi, e quindi posso solo ripetere che conto che si chiuda nei prossimi giorni, che la compattezza del centrodestra è il valore aggiunto: di là stanno insieme per interesse».

