l’operazione della nato

Sentinella dell’Est, l’Italia verso l’invio di altri due caccia

Si unisce a Francia, Danimarca e Regno Unito nel rafforzare il contingente militare dispiegato sul fronte orientale in Europa

Pubblicato il: 15/09/2025 – 18:39
Sentinella dell’Est, l’Italia verso l’invio di altri due caccia

L’Italia si prepara a partecipare all’operazione Sentinella dell’Est rafforzando con due caccia Eurofighter il contingente militare e i mezzi dispiegati lungo il fronte orientale dei confini Nato in Europa. Fonti di governo confermano all’Ansa la notizia, anticipata dal Corriere.it. La decisione dovrebbe essere formalizzata in una riunione a cui parteciperanno il comando Nato e i membri dell’Alleanza.

