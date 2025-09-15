Si legge in: 1 minuto
l’operazione della nato
Sentinella dell’Est, l’Italia verso l’invio di altri due caccia
Si unisce a Francia, Danimarca e Regno Unito nel rafforzare il contingente militare dispiegato sul fronte orientale in Europa
15/09/2025
L’Italia si prepara a partecipare all’operazione Sentinella dell’Est rafforzando con due caccia Eurofighter il contingente militare e i mezzi dispiegati lungo il fronte orientale dei confini Nato in Europa. Fonti di governo confermano all’Ansa la notizia, anticipata dal Corriere.it. La decisione dovrebbe essere formalizzata in una riunione a cui parteciperanno il comando Nato e i membri dell’Alleanza.
