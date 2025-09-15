Vibo Valentia, il sindaco Romeo agli studenti: «Studiate, amate la città e costruite il futuro»

l’inizio della scuola

VIBO VALENTIA – Con l’inizio del nuovo anno scolastico, le scuole di Vibo Valentia tornano ad animarsi di voci, risate e sogni. A sottolineare l’importanza di questo momento, è arrivato il messaggio del sindaco Vincenzo Francesco Romeo, che ha voluto rivolgere un pensiero a tutta la comunità scolastica: dirigenti, docenti, personale Ata, studenti e famiglie. «Il mio pensiero va a tutti voi – scrive Romeo – che con impegno e dedizione costruite il futuro della nostra comunità, e soprattutto a voi, cari studenti e scolari, vero cuore pulsante della nostra città». Un augurio speciale è stato indirizzato ai più piccoli, che per la prima volta varcano la soglia della scuola primaria, e ai ragazzi delle superiori che quest’anno affronteranno gli Esami di Stato. «Affrontate questa sfida con coraggio e determinazione – ha detto – perché è il traguardo che vi proietterà verso il futuro che state costruendo». Il sindaco ha riconosciuto le difficoltà ancora presenti in alcuni plessi scolastici a causa dei lavori di adeguamento sismico in corso, assicurando che l’amministrazione sta seguendo attentamente l’andamento degli interventi. Parole di apprezzamento e riconoscenza sono state riservate al personale scolastico, definito «il motore del nostro sistema educativo», lodandone la professionalità, la passione e la capacità di essere punti di riferimento per i giovani. Agli studenti, Romeo ha rivolto l’invito a vivere la scuola non solo come luogo di studio, ma come esperienza di crescita personale e civile: «Non limitatevi a studiare sui libri – ha scritto – ma siate cittadini attivi e partecipi. Amate la vostra città, impegnatevi per renderla un posto migliore e scopritene le radici profonde: Vibo Valentia non è solo un nome, ma una storia bimillenaria da conoscere, valorizzare e portare avanti con orgoglio». Il messaggio si conclude con un augurio: «Vi auguro un anno scolastico ricco di successi, soddisfazioni e gioia. Che sia un anno di crescita, di conoscenza e di grandi passi in avanti, per voi e per tutta la nostra Vibo Valentia».

