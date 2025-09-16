spazzatour

COSENZA L’altra faccia della rigenerazione urbana: a pochi metri dalla (oggettivamente rinata) piazza Amendola, lo scempio della mancata raccolta della spazzatura va in scena nelle vicinanze delle scuole di via Milelli, istituto storico – infanzia, primaria e secondaria – nonché tra i più frequentati di Cosenza, dal momento che accoglie alunni sia del centro storico sia del centro città. Per il primo giorno di scuola, come testimoniano le foto inviateci dalla mamma di un alunno, la sorpresa è stata dover letteralmente schivare cataste di immondizia ed erbacce non raccolte nel tragitto tra la piazza e l’ingresso della scuola e nelle sue immediate vicinanze. Oltre allo sfalcio lasciato a bordo marciapiede, ecco le classiche bottiglie di plastica per terra, mucchi di vestiti, grucce e camere d’aria di biciclette. Quanto basta per iniziare l’anno scolastico magari invocando in classe maggiore senso civico da un lato e un’altrettanto attenta risposta da parte del livello politico-amministrativo. Noi, ora che la pausa estiva è archiviata e la città è definitivamente ripopolata, continueremo a raccogliere le segnalazioni dei lettori. (redazione@corrierecal.it)