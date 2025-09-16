Occhiuto: «Chi parla male della Calabria mi fa arrabbiare, potenzialmente è la regione più ricca d’Italia» – VIDEO

l’intervento

La Calabria è «potenzialmente la regione più ricca d’Italia». A dirlo è stato il candidato alla Regione del centrodestra Roberto Occhiuto. «Mi fa arrabbiare – ha detto – quell’atteggiamento di parlar male della Calabria, come se fosse una nota di merito farlo. Purtroppo, è un atteggiamento che spesso è stato inculcato da una certa politica che ha creato questa sorta di sindrome di Calimero, come se fossero arrabbiati con il mondo e anche con la Calabria, a tal punto da parlarne come una regione senza futuro, senza speranze e senza risorse. Invece, secondo me, è la regione potenzialmente più ricca d’Italia».

