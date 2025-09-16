Sala: «Calabria e Veneto al centrodestra. Incognita Marche»

l’intervista

MILANO «Mi pare che l’unica Regione in discussione siano le Marche, nelle altre il centrodestra vincerà in Veneto e Calabria e il centrosinistra nelle altre Regioni. Le Marche sono anche la prima Regione che va al voto, saranno un segnale importante». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5. In merito all’alleanza del centrosinistra che ha trovato l’accordo sui candidati alle regionali prima del centrodestra Sala ha spiegato che «come mi pare abbia detto Giuseppe Conte è un’alleanza di scopo, bisognerà passare attraverso alcuni passaggi stretti. Il primo sarà quello su chi farà il candidato premier». «Oggi Franceschini parla di primarie ed esprime il pensiero di tanti nel Pd – ha concluso -. Ci possono stare le primarie se non ci sono altre soluzioni».

