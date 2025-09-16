Skip to main content

l’intervista

Sala: «Calabria e Veneto al centrodestra. Incognita Marche»

Così il sindaco di Milano: «Alleanza di scopo nel centrosinistra»

Pubblicato il: 16/09/2025 – 13:22
Sala: «Calabria e Veneto al centrodestra. Incognita Marche»

MILANO «Mi pare che l’unica Regione in discussione siano le Marche, nelle altre il centrodestra vincerà in Veneto e Calabria e il centrosinistra nelle altre Regioni. Le Marche sono anche la prima Regione che va al voto, saranno un segnale importante». Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo a Rtl 102.5. In merito all’alleanza del centrosinistra che ha trovato l’accordo sui candidati alle regionali prima del centrodestra Sala ha spiegato che «come mi pare abbia detto Giuseppe Conte è un’alleanza di scopo, bisognerà passare attraverso alcuni passaggi stretti. Il primo sarà quello su chi farà il candidato premier». «Oggi Franceschini parla di primarie ed esprime il pensiero di tanti nel Pd – ha concluso -. Ci possono stare le primarie se non ci sono altre soluzioni».

