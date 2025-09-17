Skip to main content

Meloni: «Io oggetto di odio. Calmiamoci»

La premier nel corso di un comizio ad Ancora: «Riportiamo il dibattito dove deve stare»

Pubblicato il: 17/09/2025 – 21:14
ANCONA «C’è un business dell’odio». È l’espressione usata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI, al comizio del centrodestra ad Ancona per Francesco Acquaroli in vista delle Regionali nelle Marche. «Riportiamo il dibattito dove deve stare. Per alcuni è difficile, perché non sanno che dire – ha detto -, alcuni lo fanno per strategia politica perché sono senza argomenti, altri per tornaconto personale perché c’è un business dell’odio. Ogni giorno vedo post sui social carichi di accuse e ingiurie a me e al governo, e sono quasi sempre accompagnati dall’invito a comprare qualcosa, un libro, un biglietto per uno spettacolo teatrale. Le lezioni di morale da questi qua non me le faccio fare».
«Nessuno in Italia è oggetto di un discorso di odio come la sottoscritta e difficilmente mi posso odiare da sola. L’ultimo è un consigliere comunale di Genova, oggi, credo del Pd, che ha detto alla capogruppo di Fdi “Vi abbiamo appeso a testa in giù già una volta”», ha detto la premier aggiungendo: «Calmiamoci, riportiamo il dibattito dove deve stare».

