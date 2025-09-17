Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la richiesta

Mimmo Lucano: «Il Papa venga con noi in Palestina»

L’europarlamentare chiede al gruppo The Left di mobilitarsi: «Non bastano le parole»

Pubblicato il: 17/09/2025 – 13:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Mimmo Lucano: «Il Papa venga con noi in Palestina»

REGGIO CALABRIA «Adesso massacrateci tutti. Un’idea di rivolta globale che parte dalla Locride, estrema periferia italiana, da Riace paese gemellato con Gaza». È quanto scrive sui social l’europarlamentare di Avs Mimmo Lucano, sindaco della cittadina in provincia di Reggio Calabria diventata simbolo dell’accoglienza dei migranti. «In tutti questi anni – si legge in un post su Facebook – abbiamo dato un contributo per tentare di trasformare il dolore in speranza. Le parole da sole non bastano è necessario andare a Gaza, prendere parte, testimoniare contro gli orrori della guerra, dello stermino e del genocidio di un popolo inerme. Un appello rivolto ai parlamentari del gruppo The Left di cui faccio parte per costituire una delegazione la più partecipata possibile per andare a Roma alla Santa Sede e chiedere al Papa di venire assieme a noi in Palestina per fermare il massacro. È un sogno disperato e ribelle ma non abbiamo tante altre alternative». 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avs
mimmo lucano
mimmo lucano papa
mimmo lucano papa leone
papa leoone palestina
papa palestina
the left
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x