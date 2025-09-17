Occhiuto: il 23 settembre sveleremo 8 nuove rotte aeree da e per la Calabria

l’annuncio

CATANZARO Otto nuove rotte aeree da e per la Calabria saranno annunciate il 23 settembre. Lo annuncia il presidente della Regione Calabria dimissionario e ricandidato Roberto Occhiuto sui social. «Il 23 settembre sveleremo altre nuove destinazioni, ma il vero traguardo è già qui: una Calabria che cresce, che attrae e che guarda lontano» scrive Occhiuto in un post sotto al quale c’è l’immagine di un aereo della Ryanair e una frase del ceo della compagnia Eddi Wilson «La Calabria è la nostra nuova frontiera» ed un’altra scritta: «Attenzione: il 23 settembre verranno annunciate otto nuove rotte».