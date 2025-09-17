Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
l’annuncio
Occhiuto: il 23 settembre sveleremo 8 nuove rotte aeree da e per la Calabria
Su Fb il presidente dimissionario e ricandidato rilancia una frase del ceo Ryanair sulla nostra regione come «nuova frontiera»
Pubblicato il: 17/09/2025 – 13:06
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
CATANZARO Otto nuove rotte aeree da e per la Calabria saranno annunciate il 23 settembre. Lo annuncia il presidente della Regione Calabria dimissionario e ricandidato Roberto Occhiuto sui social. «Il 23 settembre sveleremo altre nuove destinazioni, ma il vero traguardo è già qui: una Calabria che cresce, che attrae e che guarda lontano» scrive Occhiuto in un post sotto al quale c’è l’immagine di un aereo della Ryanair e una frase del ceo della compagnia Eddi Wilson «La Calabria è la nostra nuova frontiera» ed un’altra scritta: «Attenzione: il 23 settembre verranno annunciate otto nuove rotte».
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali