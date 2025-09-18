Catanzaro, il caso Liberali: tra Mondiale Under 20 e nodo campionato

casa giallorossa

CATANZARO Non ha ancora esordito in campionato con il Catanzaro, ma ha già ricevuto la chiamata della Nazionale. Mattia Liberali, giovane talento classe 2007 arrivato in estate dal Milan, è al centro dell’attenzione per una situazione che potrebbe creare qualche grattacapo al club giallorosso. Nelle prime tre giornate di Serie B, il fantasista non ha trovato spazio, ma l’allenatore Alberto Aquilani ha lasciato intendere che presto ci sarà anche per lui un ruolo da protagonista. Tuttavia, il Catanzaro dovrà presto fare i conti con la partenza per il Cile, dove si disputerà il Mondiale Under 20 in programma dal 27 settembre al 19 ottobre . Liberali è infatti incluso nella lista dei 21 convocati del ct Carmine Nunziata, e farà parte della spedizione azzurra. Il problema per il club giallorosso è rappresentato dalle date del torneo, che si sovrappongono agli impegni di campionato. Durante questo periodo, il Catanzaro sarà impegnato contro Juve Stabia, Sampdoria e Monza. Nel caso in cui la Nazionale italiana avanzasse nel torneo, Liberali sarà costretto a saltare anche ulteriori match, come quelli contro Padova e Palermo. Una situazione che potrebbe creare difficoltà. Nel frattempo, altri giovani italiani che erano stati coinvolti nelle pre-convocazioni, non partiranno. È il caso di Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani, entrambi del Milan, che erano stati selezionati per il Mondiale ma resteranno a disposizione della prima squadra. Secondo quanto riportato da Luca Bianchin per La Gazzetta dello Sport, è stato lo stesso club rossonero a negare la disponibilità alla Figc, scelta condivisa anche da altre società, per trattenere i giovani ormai stabilmente inseriti nel gruppo di Allegri.

Intanto Aquilani, in vista della trasferta di Reggio Emilia, oltre a Di Francesco, deve fare i conti con qualche defezione di troppo. Pandolfi, D’Alessandro e Frosinini alle prese con infortuni e acciacchi. Qualche possibilità in più di recupero per Pandolfi. (redazione@corrierecal.it)

Foto tratta dal sito della Figc

